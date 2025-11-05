Прокуратурата на Сърбия с декларация срещу Вучич: „Превиши правомощията си и призовава към линч“

Остро противопоставяне в Белград между институциите: Прокуратурата за борба с организираната престъпност на Сърбия публикува безпрецедентна декларация, в която обвинява президента Александър Вучич, че е превишил и злоупотребил с всичките си правомощия, предоставени от закона и Конституцията.
Според прокуратурата държавният глава „се е опитал да упражни неправомерно и незаконно влияние“ върху текущи наказателни разследвания чрез свои изявления в интервюто му от 3 ноември в предаването „Кирилица с Миломир Марич“.
В документа се подчертава, че президентът се опитва да въздейства върху изхода на дела, наричайки ги „измислени случаи“, и че това представлява злоупотреба с власт и натиск върху съдебната система.
Прокуратурата предупреждава, че изявленията на президента могат да бъдат тълкувани като опит за натиск и дестабилизиране на съдебната власт, което поражда сериозен институционален конфликт в страната.
- Реклама -
