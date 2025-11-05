НА ЖИВО
          Прокуратурата на Сърбия с декларация срещу Вучич: „Превиши правомощията си и призовава към линч"

          Александър Вучич
          Александър Вучич
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Остро противопоставяне в Белград между институциите: Прокуратурата за борба с организираната престъпност на Сърбия публикува безпрецедентна декларация, в която обвинява президента Александър Вучич, че е превишил и злоупотребил с всичките си правомощия, предоставени от закона и Конституцията.

          Сръбски прокурори обвиниха Вучич в незаконно влияние върху техните разследвания Сръбски прокурори обвиниха Вучич в незаконно влияние върху техните разследвания

          Според прокуратурата държавният глава „се е опитал да упражни неправомерно и незаконно влияние“ върху текущи наказателни разследвания чрез свои изявления в интервюто му от 3 ноември в предаването „Кирилица с Миломир Марич“.

          „Вучич отправя безсрамни твърдения, омаловажава и криминализира прокуратурата за борба с организираната престъпност,“ се казва в позицията.

          В документа се подчертава, че президентът се опитва да въздейства върху изхода на дела, наричайки ги „измислени случаи“, и че това представлява злоупотреба с власт и натиск върху съдебната система.

          „С обидни и неверни твърдения Александър Вучич за пореден път атакува действащи прокурори и се опитва да упражни неразрешено влияние върху изхода на образуваните производства… Подобни неприемливи провокации създават атмосфера на линчуване и подкопават върховенството на закона,“ гласи още декларацията.

          Прокуратурата предупреждава, че изявленията на президента могат да бъдат тълкувани като опит за натиск и дестабилизиране на съдебната власт, което поражда сериозен институционален конфликт в страната.

