      сряда, 05.11.25
          Протест под надслов „СарафOFF“ блокира за кратко движението в центъра на София

          Снимка: news.lex.bg
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Пореден протест с искане за реформи в съдебната система на Инициатива „Правосъдие за всеки“ блокира за кратко движението в центъра на София, предаде репортер на БГНЕС. Шествието под надслов „САРАФOFF! Свобода и справедливост!“ тръгна от Съдебната палата, премина по жълтите павета и стигна до Орлов мост.
          „Сарафов остава незаконен главен прокурор, ВСС също, Пеевски получи цялата власт без дори ДПС да влиза в управлението, почти всички важни постове в Съдебната власт и КПК се заемат от хора без мандат и в частен интерес. Конституционният съд продължава да мълчи и така косвено помага за политическото овладяване на Съдебната система. Кюлчета злато и много пари вече са достатъчни, за да си поръчате всичко в прокуратурата, както се установи от показанията на свидетеля Любена Павлова в съда. Избрани прокурори смачкват всяко сериозно разследване и прикриват огромни грабежи, но вкарват в ареста и държат с месеци опозиционни кметове и повдигат политически мотивирани обвинения“, съобщиха организаторите. 
          На протеста присъстваха председателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, Лена Бориславова, както и представители на младежката организация на „Продължаваме промяната“. Десислава Иванчева също бе на протеста.

