      сряда, 05.11.25
          Путин вдига залозите: ядрените тестове може да се върнат

          Снимка: Getty Images
          В изявление, което разтърси международната общност, руският президент Владимир Путин заяви, че Русия може да преразгледа дългогодишната забрана за изпитания на ядрени оръжия, ако Съединените щати предприемат подобна стъпка.

          Руският лидер свика извънредно заседание на Съвета за сигурност след изказвания на американския президент Доналд Тръмп, намекващи за възможно възобновяване на ядрените тестове от страна на Вашингтон.

          „Русия няма да остане без отговор, ако други нарушат равновесието на стратегическата стабилност“, подчерта Путин по време на заседанието.

          По информация на Кремъл, президентът е разпоредил на Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и службите за сигурност да съберат цялостна информация по въпроса и да подготвят предложения за „евентуално започване на подготвителни дейности за ядрени изпитания“.

          Тази стъпка идва на фона на нарастващо напрежение между Москва и Вашингтон и засилени обвинения в нарушаване на стратегическите договори за контрол над оръжията. Международни наблюдатели предупреждават, че подобно развитие може да възроди надпреварата във въоръжаването, каквато светът не е виждал от времето на Студената война.

          Според експерти, дори самият намек за възобновяване на ядрените тестове е силен политически сигнал, целящ да покаже, че Русия е готова да отговори огледално на всяка американска провокация.

          Докато Кремъл уверява, че „всички решения ще бъдат внимателно обмислени“, светът отново насочва поглед към Москва — с въпроса дали епохата на ядреното възпиране не навлиза в нов, по-опасен етап.

