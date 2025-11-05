Радев наложи вето върху разрешението на ДАНС за продажбата на „Лукойл“

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
С приетите текстове се въвеждат специфични условия за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, някои движими вещи, както и с дялове и акции от капитала на четири дружества, контролирани от компанията „Лукойл“. Съгласно закона, подобни сделки ще могат да се осъществяват само след решение на Министерския съвет, което е обусловено от положително становище на ДАНС.
Мотивите на президента
В мотивите си за ветото, президентът Радев изтъква, че приетите текстове поставят Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становището на ДАНС, което е конституционно недопустимо.
По думите на Радев, подобна норма ограничава правомощията на Министерския съвет и нарушава принципа на разделение на властите, тъй като изпълнителната власт губи възможност самостоятелно да упражнява конституционните си функции.
Противоречия с действащото законодателство и правото на ЕС
Президентът напомня, че в глава шеста на действащия Закон за насърчаване на инвестициите вече е уредена процедура за скрининг на чуждестранни инвестиции, които могат да засегнат националната сигурност.
Радев аргументира още, че допълнителните условия, отнасящи се само за конкретни фирми, не са съобразени с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречат на принципите на Закона за нормативните актове.
