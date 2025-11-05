НА ЖИВО
          Радев наложи вето върху разрешението на ДАНС за продажбата на „Лукойл"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.

          С приетите текстове се въвеждат специфични условия за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, някои движими вещи, както и с дялове и акции от капитала на четири дружества, контролирани от компанията „Лукойл“. Съгласно закона, подобни сделки ще могат да се осъществяват само след решение на Министерския съвет, което е обусловено от положително становище на ДАНС.

          Мотивите на президента

          В мотивите си за ветото, президентът Радев изтъква, че приетите текстове поставят Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становището на ДАНС, което е конституционно недопустимо.

          „Министерският съвет е органът, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и гарантира националната сигурност. ДАНС, от своя страна, е специализиран орган към него и не може чрез свои становища да обвързва решенията му,“ се посочва в мотивите на държавния глава.

          По думите на Радев, подобна норма ограничава правомощията на Министерския съвет и нарушава принципа на разделение на властите, тъй като изпълнителната власт губи възможност самостоятелно да упражнява конституционните си функции.

          Ганев: Изправени сме пред евентуална липса на горива

          Противоречия с действащото законодателство и правото на ЕС

          Президентът напомня, че в глава шеста на действащия Закон за насърчаване на инвестициите вече е уредена процедура за скрининг на чуждестранни инвестиции, които могат да засегнат националната сигурност.

          „В тази процедура се вземат предвид становищата не само на ДАНС, но и на Държавна агенция „Разузнаване“ и други компетентни органи,“ се подчертава в указа за връщане на закона.

          Радев аргументира още, че допълнителните условия, отнасящи се само за конкретни фирми, не са съобразени с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречат на принципите на Закона за нормативните актове.

          Ганев: Изправени сме пред евентуална липса на горива

          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Бюджетът е блокиран, работодателите бойкотират НСТС

          Никола Павлов -
          Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за днес, няма да се състои, съобщи пред медиите Васка Шушнева, секретар на Съвета. Причината е,...
          Политика

          Костадинов: Бюджетът е катастрофален, а мнозинството – изчерпано

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи проектобюджета за 2026 година като „катастрофален“ и заяви, че правителството е напълно неспособно да управлява България. „Важното е сега...
          Политика

          Важно уточнение: Пеевски каза къде се е снимал Бойко Рашков с Мухарем-Мухата

          Никола Павлов -
          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че снимките, на които бившият вътрешен министър Бойко Рашков е заснет...

          1 коментар

          1. „Президента Радев наложи вето върху разрешението на ДАНС за продажбата на „Лукойл“
            Господа! Българи, Не разбрахте ли, че през последните години бандитите в Народното събрание и Парламент създават уродливи, престъпни закони и правила, по които да живеем и дишаме…!!?? И после президента Радев ведно с Народа български -всички Ние се чудим как да вървим по Божият път и да съществуваме !!!
            ГОСПОДА, ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО Е ВЕТО, а не театрален каламбур, който се играе в последните години??? АРМИЯТА ЗАЕДНО С НАРОДА БЪЛГАРСКИ ВЛИЗА В ПАРЛАМЕНТА И ПРИБИРА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ!!! НЯМАМЕ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ!!! ФАКТ!!! НЯМАМЕ ДОПИТВАНЕ ДО ХАРАТА, НАРОДА- СУВЕРЕНЪТ!!! ФАКТ!!!! СВОБОДА ЗА НАРОДА!!! С Т И Г А А СРАМ и ГРОБОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ! ! !

