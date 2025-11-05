НА ЖИВО
          Ремонтни дейности на „Тракия": движението ще се пренасочва в свободните ленти

          магистрала
          магистрала
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В сряда, между 8 и 18 часа, движението по магистрала „Тракия“ ще бъде частично ограничено заради подмяна на ограничителни системи в средната разделителна ивица. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          „При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София,“ уточняват от Пътната агенция.

          Водачите трябва да бъдат внимателни, тъй като трафикът ще преминава в свободните ленти. Очаква се ремонтът да бъде приключен в рамките на деня, ако метеорологичните условия позволят.

