Ремонтни дейности на „Тракия“: движението ще се пренасочва в свободните ленти

В сряда, между 8 и 18 часа, движението по магистрала „Тракия“ ще бъде частично ограничено заради подмяна на ограничителни системи в средната разделителна ивица. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София," уточняват от Пътната агенция.

Водачите трябва да бъдат внимателни, тъй като трафикът ще преминава в свободните ленти. Очаква се ремонтът да бъде приключен в рамките на деня, ако метеорологичните условия позволят.