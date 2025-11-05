Румен Гълъбинов: Оставаме си с най-ниските минимални пенсии и заплати в ЕС

„Оставаме си с най-ниските минимални пенсии и заплати в ЕС. Не можем да спрем да увеличаваме социалните разходи.“

Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предавано „Делници“ с водещ Николай Колев.

Гълъбинов обясни, че трябва да следим на касова основа да имаме дефицит от 3%, което според него щяло да се осъществи. Той обясни, че не можем да спрем да теглим нови дългове, а лимитът ни сега се увеличавал, защото сме имали да плащаме и стари такива.

Икономистът обясни, че вдигането на осигуровките с два процента било, за да се вкарат повече пари с социалната система. Той даде пример, че в Германия осигуровката е два пъти по-висока, отколкото е в България.