НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците превзеха 10 населени места в Донбас и Харковска област през октомври

          0
          23
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През октомври руските войски са превзели 10 населени места в Донецка и Харковска области, с две повече от септември, според военния експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          Според него през октомври руските сили са подобрили тактическото си положение и са напреднали по-дълбоко в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          „Подразделения на групировка войски „Север“ освободиха населените места Отрадное, Тихое и Бологовка в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Запад“ освободиха населените места Боровская Андреевка, Песчаное и Садовое в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Юг“ освободиха населените места Кузминовка, Федоровка, Плещеевка и Дроновка в ДНР. Завършено е и унищожаването на украински въоръжени формирования в района на язовир Клебан-Бик в ДНР. Общо 10 населени места са освободени от окупация в зоните за отговорност на Северната, Южната и Западната групировки, което е с две повече от септември“, заяви той по време на живо предаване във ВКонтакте, анализирайки данни от руското Министерство на отбраната.

          Военният експерт добави, че през октомври руските бойци, нанасяйки удари по военната инфраструктура, техниката и личния състав на ВСУ, са създали и буферна зона между руската граница и украинската територия.

          През октомври руските войски са превзели 10 населени места в Донецка и Харковска области, с две повече от септември, според военния експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          Според него през октомври руските сили са подобрили тактическото си положение и са напреднали по-дълбоко в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          „Подразделения на групировка войски „Север“ освободиха населените места Отрадное, Тихое и Бологовка в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Запад“ освободиха населените места Боровская Андреевка, Песчаное и Садовое в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Юг“ освободиха населените места Кузминовка, Федоровка, Плещеевка и Дроновка в ДНР. Завършено е и унищожаването на украински въоръжени формирования в района на язовир Клебан-Бик в ДНР. Общо 10 населени места са освободени от окупация в зоните за отговорност на Северната, Южната и Западната групировки, което е с две повече от септември“, заяви той по време на живо предаване във ВКонтакте, анализирайки данни от руското Министерство на отбраната.

          Военният експерт добави, че през октомври руските бойци, нанасяйки удари по военната инфраструктура, техниката и личния състав на ВСУ, са създали и буферна зона между руската граница и украинската територия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Пленничеството е единственото спасение“: МО РФ определи като „критично“ състоянието на ВСУ в котелите при Покровск и Купянск

          Иван Христов -
          Положението на обкръжените в „котелите“ при Покровск и Купянск бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е критично и те нямат други шансове за...
          Война

          Украинският боец Рон: Руснаците взимат Покровск в „клещи“ със 170-хилядна армия, ситуацията е свръхкритична

          Иван Христов -
          Руснаците се стремят да вземат Покровск „в клещи“ и са концентрирали там 170 000 войници. Това заяви Рон, старши сержант от взвод в бригадна...
          Война

          DeepState: Руската армия постепенно поглъща Покровск, Мирноград е откъснат от „външния свят“

          Иван Христов -
          Руската армия продължава да струпва сили в Покровск, Донецка област. Руснаците постепенно създават дълговременни позиции и атакуват буквално в целия град. Едновременно с това...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions