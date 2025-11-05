Руснаците превзеха 10 населени места в Донбас и Харковска област през октомври

През октомври руските войски са превзели 10 населени места в Донецка и Харковска области, с две повече от септември, според военния експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС.

Според него през октомври руските сили са подобрили тактическото си положение и са напреднали по-дълбоко в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

„Подразделения на групировка войски „Север“ освободиха населените места Отрадное, Тихое и Бологовка в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Запад“ освободиха населените места Боровская Андреевка, Песчаное и Садовое в Харковска област. Подразделения от групировка войски „Юг“ освободиха населените места Кузминовка, Федоровка, Плещеевка и Дроновка в ДНР. Завършено е и унищожаването на украински въоръжени формирования в района на язовир Клебан-Бик в ДНР. Общо 10 населени места са освободени от окупация в зоните за отговорност на Северната, Южната и Западната групировки, което е с две повече от септември“, заяви той по време на живо предаване във ВКонтакте, анализирайки данни от руското Министерство на отбраната.

Военният експерт добави, че през октомври руските бойци, нанасяйки удари по военната инфраструктура, техниката и личния състав на ВСУ, са създали и буферна зона между руската граница и украинската територия.