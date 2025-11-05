Съдът решава: Ще остане ли в ареста бившият шеф на „Автомагистрали“, помел 6 коли?

Софийският районен съд ще реши днес дали да остави в ареста 42-годишния мъж, който в неделя вечерта удари шест паркирани автомобила на булевард „Витоша“ в столицата.

Обвиняемият е задържан за 72 часа и срещу него са повдигнати две обвинения – за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на значителни материални щети при пътнотранспортно произшествие.

Според разпространени медийни публикации, зад волана е бил Филип Маркулиев, бивш член на Съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“.

От прокуратурата не потвърдиха официално самоличността му, но заявиха, че обвиняемият ще носи наказателна отговорност за управление на автомобил с концентрация на алкохол в кръвта от 1,52 промила и за причиняване на имуществени вреди в големи размери.

Вчера от полицията и прокуратурата уточниха, че мъжът вече е бил осъждан и му е било отнемано свидетелството за управление за предишно шофиране след употреба на алкохол.