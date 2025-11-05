НА ЖИВО
          САМО ПРЕД „ЕВРОКОМ": Осъден на две инстанции депутат от ДПС-Ново начало с първи коментар (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Депутатът Димитър Аврамов от ДПС-Ново начало, който е осъден на две инстанции за подкуп и търговия с влияние, коментира пред репортер на „Евроком“, че изчаква мотивите на съда.

          Аврамов беше категоричен, че не се притеснява от двете съдебни решения и е морално да продължи да бъде депутат.

          Народният представител допълни, че има и други депутати с присъди на две инстанции, но отказа да ги назове. На въпрос дали ще напусне парламента той призова да не се бърза, тъй като предстои и заседание на ВКС.

          Припомняме, че депутатът от ДПС Димитър Аврамов беше осъден условно на първа инстанция още през март 2024-а година. Присъдата е условна и е за срок от една година с три години изпитателен срок, в който тя може да стане ефективна, ако Аврамов извърши ново престъпление.

          Само преди дни BIRD.BG публикуваха справка от регистъра на Софийски апелативен съд, от която ставаше ясно, че има присъда да втора инстарнция, но не се виждаше дали тя е оправдателна, или осъдителна.

          Днес пред „Евроком“ Аврамов призна, че втората инстанция изцяло потвърждава присъдата на първата.

          Аврамов беше категоричен, че не се притеснява от двете съдебни решения и е морално да продължи да бъде депутат.

          Народният представител допълни, че има и други депутати с присъди на две инстанции, но отказа да ги назове. На въпрос дали ще напусне парламента той призова да не се бърза, тъй като предстои и заседание на ВКС.

          Припомняме, че депутатът от ДПС Димитър Аврамов беше осъден условно на първа инстанция още през март 2024-а година. Присъдата е условна и е за срок от една година с три години изпитателен срок, в който тя може да стане ефективна, ако Аврамов извърши ново престъпление.

          Само преди дни BIRD.BG публикуваха справка от регистъра на Софийски апелативен съд, от която ставаше ясно, че има присъда да втора инстарнция, но не се виждаше дали тя е оправдателна, или осъдителна.

          Днес пред „Евроком" Аврамов призна, че втората инстанция изцяло потвърждава присъдата на първата.

