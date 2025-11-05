НА ЖИВО
          Самолет на UPS се разби край летището в Луивил: седем загинали и над десет ранени (ВИДЕО)

          Руски удар
          Руски удар
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Трагедия в САЩ – транспортен самолет на логистичната компания UPS се разби малко след излитането си от международното летище в Луивил, щата Кентъки.
          Според властите седем души са загинали, сред които трима от екипажа на борда и четирима души на земята. Над 10 са ранени, съобщават местните служби за спешна помощ.

          Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди, че инцидентът е станал около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. българско време).
          Самолетът е трябвало да лети за Хонолулу, съобщава „Асошиейтед прес“.

          Полицията в Луивил реагирала на множество сигнали за самолетна катастрофа в близост до летището.
          На място е възникнал масивен пожар, а снимки в социалните мрежи показват огромен стълб от черен дим, издигащ се над града.

          „Има данни за ранени,“ потвърдиха от полицейското управление в Луивил.

          Властите призоваха жителите да не се доближават до зоната на инцидента и издадоха заповед всички в радиус от 5 мили (около 8 км) от летището да потърсят подслон на безопасно място.
          По-късно зоната на сигурност беше разширена и вече обхваща районите северно от летището до река Охайо.

          Телевизионни кадри показват огнена следа и облаци дим над паркинг в близост до летището, докато пожарникари се борят с пламъците.

          Губернаторът на Кентъки Анди Бешиър реагира незабавно:

          „Аварийно-спасителните служби са на място. Молете се за пилотите, екипажа и всички засегнати,“ написа той в платформата X.

          Разследването на катастрофата е в ход, а FAA и Националният съвет по безопасност на транспорта (NTSB) работят съвместно за изясняване на причините.

