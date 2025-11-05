Самолет на UPS се разби край летището в Луивил: седем загинали и над десет ранени (ВИДЕО)

Трагедия в САЩ – транспортен самолет на логистичната компания UPS се разби малко след излитането си от международното летище в Луивил, щата Кентъки. Според властите седем души са загинали, сред които трима от екипажа на борда и четирима души на земята. Над 10 са ранени, съобщават местните служби за спешна помощ.
Полицията в Луивил реагирала на множество сигнали за самолетна катастрофа в близост до летището. На място е възникнал масивен пожар, а снимки в социалните мрежи показват огромен стълб от черен дим, издигащ се над града.
Властите призоваха жителите да не се доближават до зоната на инцидента и издадоха заповед всички в радиус от 5 мили (около 8 км) от летището да потърсят подслон на безопасно място. По-късно зоната на сигурност беше разширена и вече обхваща районите северно от летището до река Охайо.
#BREAKING Video shows the moment a UPS airplane crashes at Louisville Kentucky international airport. Reports of multiple buildings on fire and victims trapped. pic.twitter.com/OGYAw3D6qP
