Сделката между Gunvor и „Лукойл“ цели пълен разрив с руските връзки

Главният изпълнителен директор на Gunvor Group Торбьорн Тьорнквист заяви, че сделката за придобиване на международните активи на санкционирания руски петролен гигант „Лукойл“ представлява „чист разрив“ с миналото и трябва да бъде одобрена от регулаторите.

- Реклама -

„Смятаме, че сделката удовлетворява всички възможни опасения, които могат да възникнат при трансакция от такъв мащаб и предвид участващите страни“, каза Тьорнквист в интервю за Bloomberg Television

Той изключи възможността някой от активите да бъде върнат на „Лукойл“, ако санкциите бъдат отменени. „Това е чист разрив — в момента, в който сделката бъде финализирана, всичко приключва“, подчерта той.

Миналата седмица „Лукойл“ обяви, че е постигнал споразумение да продаде на Gunvor своята международна мрежа от петролни кладенци, рафинерии, бензиностанции и търговски портфейл, без да разкрива стойността на сделката. Ако бъде финализирана, това ще представлява сериозен успех за Gunvor — един от най-големите световни търговци на петрол и газ, с дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия.

През 2014 г. съоснователят на компанията Генадий Тимченко бе санкциониран от САЩ, след като Вашингтон твърдеше, че руският президент Владимир Путин има „инвестиции в Gunvor“ — обвинение, което компанията категорично отрича.

Тьорнквист заяви, че е уверен в одобрението на сделката, тъй като „отговаря на всички ключови изисквания“ и няма да остави възможност за руски контрол върху активите. Сделката подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), както и от други регулатори.

През октомври САЩ поставиха „Лукойл“ и „Роснефт“ в черния си списък като част от новия пакет санкции, целящ да намали приходите на Москва от износа на петрол. В резултат на това „Лукойл“ и търговското му подразделение Litasco разполагат с ограничен срок да прекратят текущите си операции. Gunvor води преговори с американските власти за удължаване на лиценза си за работа с руската компания.

Настоящият лиценз изтича на 21 ноември, а Тьорнквист изрази очакване да получи удължаване, подобно на шестмесечната отсрочка, предоставена на германското подразделение на „Роснефт“.

„Абсолютно необходимо е да получим това удължаване“, заяви той пред Bloomberg News по време на енергийната конференция Adipec в Абу Даби.

Тьорнквист, който притежава около 85% от Gunvor, подчерта, че активите на „Лукойл“ ще засилят позициите на компанията в условията на все по-конкурентни петролни пазари. Въпреки това той намекна, че някои от новите активи може по-късно да бъдат продадени на трети страни, като отбеляза, че е „твърде рано“ за конкретни детайли.

Gunvor отчете спад на печалбата си с 71% през първата половина на годината поради свиване на търговските маржове. Според Тьорнквист обаче сделката с „Лукойл“ ще даде на компанията стратегическо предимство в глобалния енергиен сектор.