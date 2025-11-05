НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Сделката между Gunvor и „Лукойл“ цели пълен разрив с руските връзки

          0
          0
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Главният изпълнителен директор на Gunvor Group Торбьорн Тьорнквист заяви, че сделката за придобиване на международните активи на санкционирания руски петролен гигант „Лукойл“ представлява „чист разрив“ с миналото и трябва да бъде одобрена от регулаторите.

          - Реклама -

          „Смятаме, че сделката удовлетворява всички възможни опасения, които могат да възникнат при трансакция от такъв мащаб и предвид участващите страни“, каза Тьорнквист в интервю за Bloomberg Television

          Той изключи възможността някой от активите да бъде върнат на „Лукойл“, ако санкциите бъдат отменени. „Това е чист разрив — в момента, в който сделката бъде финализирана, всичко приключва“, подчерта той.

          Миналата седмица „Лукойл“ обяви, че е постигнал споразумение да продаде на Gunvor своята международна мрежа от петролни кладенци, рафинерии, бензиностанции и търговски портфейл, без да разкрива стойността на сделката. Ако бъде финализирана, това ще представлява сериозен успех за Gunvor — един от най-големите световни търговци на петрол и газ, с дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия.

          През 2014 г. съоснователят на компанията Генадий Тимченко бе санкциониран от САЩ, след като Вашингтон твърдеше, че руският президент Владимир Путин има „инвестиции в Gunvor“ — обвинение, което компанията категорично отрича.

          Тьорнквист заяви, че е уверен в одобрението на сделката, тъй като „отговаря на всички ключови изисквания“ и няма да остави възможност за руски контрол върху активите. Сделката подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), както и от други регулатори.

          През октомври САЩ поставиха „Лукойл“ и „Роснефт“ в черния си списък като част от новия пакет санкции, целящ да намали приходите на Москва от износа на петрол. В резултат на това „Лукойл“ и търговското му подразделение Litasco разполагат с ограничен срок да прекратят текущите си операции. Gunvor води преговори с американските власти за удължаване на лиценза си за работа с руската компания.

          Настоящият лиценз изтича на 21 ноември, а Тьорнквист изрази очакване да получи удължаване, подобно на шестмесечната отсрочка, предоставена на германското подразделение на „Роснефт“.

          „Абсолютно необходимо е да получим това удължаване“, заяви той пред Bloomberg News по време на енергийната конференция Adipec в Абу Даби.

          Тьорнквист, който притежава около 85% от Gunvor, подчерта, че активите на „Лукойл“ ще засилят позициите на компанията в условията на все по-конкурентни петролни пазари. Въпреки това той намекна, че някои от новите активи може по-късно да бъдат продадени на трети страни, като отбеляза, че е „твърде рано“ за конкретни детайли.

          Gunvor отчете спад на печалбата си с 71% през първата половина на годината поради свиване на търговските маржове. Според Тьорнквист обаче сделката с „Лукойл“ ще даде на компанията стратегическо предимство в глобалния енергиен сектор.

          Главният изпълнителен директор на Gunvor Group Торбьорн Тьорнквист заяви, че сделката за придобиване на международните активи на санкционирания руски петролен гигант „Лукойл“ представлява „чист разрив“ с миналото и трябва да бъде одобрена от регулаторите.

          - Реклама -

          „Смятаме, че сделката удовлетворява всички възможни опасения, които могат да възникнат при трансакция от такъв мащаб и предвид участващите страни“, каза Тьорнквист в интервю за Bloomberg Television

          Той изключи възможността някой от активите да бъде върнат на „Лукойл“, ако санкциите бъдат отменени. „Това е чист разрив — в момента, в който сделката бъде финализирана, всичко приключва“, подчерта той.

          Миналата седмица „Лукойл“ обяви, че е постигнал споразумение да продаде на Gunvor своята международна мрежа от петролни кладенци, рафинерии, бензиностанции и търговски портфейл, без да разкрива стойността на сделката. Ако бъде финализирана, това ще представлява сериозен успех за Gunvor — един от най-големите световни търговци на петрол и газ, с дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия.

          През 2014 г. съоснователят на компанията Генадий Тимченко бе санкциониран от САЩ, след като Вашингтон твърдеше, че руският президент Владимир Путин има „инвестиции в Gunvor“ — обвинение, което компанията категорично отрича.

          Тьорнквист заяви, че е уверен в одобрението на сделката, тъй като „отговаря на всички ключови изисквания“ и няма да остави възможност за руски контрол върху активите. Сделката подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), както и от други регулатори.

          През октомври САЩ поставиха „Лукойл“ и „Роснефт“ в черния си списък като част от новия пакет санкции, целящ да намали приходите на Москва от износа на петрол. В резултат на това „Лукойл“ и търговското му подразделение Litasco разполагат с ограничен срок да прекратят текущите си операции. Gunvor води преговори с американските власти за удължаване на лиценза си за работа с руската компания.

          Настоящият лиценз изтича на 21 ноември, а Тьорнквист изрази очакване да получи удължаване, подобно на шестмесечната отсрочка, предоставена на германското подразделение на „Роснефт“.

          „Абсолютно необходимо е да получим това удължаване“, заяви той пред Bloomberg News по време на енергийната конференция Adipec в Абу Даби.

          Тьорнквист, който притежава около 85% от Gunvor, подчерта, че активите на „Лукойл“ ще засилят позициите на компанията в условията на все по-конкурентни петролни пазари. Въпреки това той намекна, че някои от новите активи може по-късно да бъдат продадени на трети страни, като отбеляза, че е „твърде рано“ за конкретни детайли.

          Gunvor отчете спад на печалбата си с 71% през първата половина на годината поради свиване на търговските маржове. Според Тьорнквист обаче сделката с „Лукойл“ ще даде на компанията стратегическо предимство в глобалния енергиен сектор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сръбски прокурори обвиниха Вучич в незаконно влияние върху техните разследвания

          Владимир Висоцки -
          Главните прокурори за борба с корупцията и организираната престъпност в Сърбия обвиниха президента Александър Вучич в „незаконно влияние“ върху техните разследвания, след като държавният...
          Политика

          Вучич: Санкциите вредят на обикновените хора

          Владимир Висоцки -
          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че има „няколко съмнения“ относно санкционния пакет, който ЕС  наложи на Русия през последните три години. „Ние не можем да...
          Политика

          НАТО тества бойната готовност на източния си фланг, в случай на руска агресия

          Владимир Висоцки -
          По бреговете на река Муреш в централна Румъния, френски бронирани машини и румънски камиони се качват на моторизиран плаващ мост. Маневрите са част от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions