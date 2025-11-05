Щъркел „зимува“ в Монтана: екоинспекцията се включи в спасяването му

Необичайна гледка през ноември – щъркел е забелязан да обикаля в района на автогарата в Монтана, съобщават потребители в социалните мрежи.

Анита Никодимова публикува във Facebook, че птицата изглежда не може да лети и се нуждае от помощ.

„Получихме сигнал и изпратихме екип на място. След като бъде прегледана, най-вероятно птицата ще бъде транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора," съобщи директорът на РИОСВ – Монтана Любомир Иванов.

От екоинспекцията потвърждават, че екип вече е организиран и работи по случая.

Подобни истории не са рядкост – изостанали от миграционния поток щъркели често остават у нас през зимата, особено в по-топлите райони на Южна България, където някои птици вече не предприемат дългия път на юг.

Понякога обаче причината е травма, която пречи на птицата да лети.

При откриване на пострадала птица експертите напомнят, че трябва да се подаде сигнал до местната екоинспекция или на телефон 112. След това птиците обикновено се настаняват в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ветеринари полагат грижи, а при възможност ги освобождават обратно в природата.