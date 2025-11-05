НА ЖИВО
          Силно земетресение в Гърция разлюля и България

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Рано тази сутрин земетресение разлюля Гърция, като трусът бе усетен и у нас заради близостта на епицентъра – само на 110 километра южно от Пловдив.

          Според данните на Европейския сеизмологичен център, силата на земетресението е 4,7 по Рихтер, докато БАН отчита малко по-висока стойност – 5 по Рихтер.

          Трусът е регистриран малко след 09:00 часа.

          По данни на БАН дълбочината е 19 км, а според Европейския сеизмологичен център – 7 км.

          До момента няма данни за пострадали или щети, но земетресението е било усетено в редица градове в Южна България, включително Смолян, Хасково и Кърджали.

