      сряда, 05.11.25
          Европа Крими

          Словакия ще съди повторно обвиняемия за убийството на известния журналист Ян Куциак, разследвал Роберт Фицо

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Словашкият бизнесмен Мариан Кочнер, обвинен, че е поръчал убийството на разследващия журналист Ян Куциак и годеницата му Мартина Кушнирова, ще бъде съден повторно догодина, съобщи адвокатът на семейството на жертвите.

          Куциак (27 г.) беше застрелян заедно с Кушнирова в дома им в село Велка Мача през февруари 2018 г. Журналистът бе известен с публикации за корупция и незаконни сделки, свързани с Кочнер, който поддържал връзки с високопоставени политици.

          Последната му статия, публикувана след смъртта му, разкрива връзки между италианската мафия и правителството на Роберт Фицо.

          Убийството предизвика най-големите протести в Словакия от падането на комунизма и доведе до оставка на кабинета на Фицо, който обаче се върна на власт през 2023 г.

          Върховният съд на Словакия два пъти анулира оправдателната присъда на Кочнер. Новият процес ще започне на 26 януари и ще се води от нов състав съдии, съобщи адвокат Петър Кубина.

