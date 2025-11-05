Спалети също не помогна на Ювентус за първи успех в Шампионската лига

Ювентус и Спортинг не се победиха, завършвайки 1:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига, който бе дебютен за Лучано Спалети в надпреварат начело на италианския гранд.

„Бианконерите“ са на 24-о място в класирането с 3 точки, докато Спортинг е десети със седем.

Юве можеше да поведе в 10-ата минута, когато Душан Влахович шутира към десния ъгъл, но Руи Силва реагира блестящо.

Две минути след това Спортинг поведе в резултата. Максимилиано Араухо пое подаване от Франсиско Тринкао и с помощта на рикошет в гредата не остави шанс на Микеле Ди Грегорио за 0:1.

В 14-ата минута Тринкао уцели гредата.

Три минути след това Влахович отново пробва рефлекса на Силва, който пак бе страхотен, а след това отказа сръбския нападател и в 18-ата минута.

В 32-рата минута изстрел на Мануел Локатели премина покрай вратата.

Ювентус успя да зиравни в 34-ата минута. Кефрен Тюрам намери непокрития Влахович, който този път не остави шанс на Руи Силва – 1:1.

В 40-ата минута защитник на Спортинг изчисти от голлинията при изстрел на Франсиско Консейсао.

През втората част темпото на игра спадна, като владението на топката бе почти равностойно.

Пет минути преди края на двубоя Жени Катамо стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката профуча покрай вратата.

В следващия кръг Юве е гост на Будьо/Глимт, а Спортинг приема Брюж.