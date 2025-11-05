НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Свършиха билетите за феновете на Левски – Секторите „А“ и „Б“ ще са пълни докрай

          Двубоят между "сини" и "червени" ще се играе тази събота от 15 часа на националния стадион

          0
          10
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Феновете на Левски изкупиха билетите за Вечното дерби срещу ЦСКА, което ще се играе в събота следобед.

          - Реклама -

          Пропуските за сектори А и Б, в които са настанени „сините“ запалянковци, са изчерпани, като според системата са продадени 17 638 билета.

          Има вариант да бъдат отпуснати допълнителни пропуски и те ще се базират на картодържателите, които са декларирали, че няма да присъстват на мача. Така техните места ще бъдат свободни и от клуба ще ги пуснат в продажба.

          Същевременно, към 19 часа тази вечер заетите места от феновете на ЦСКА са 6118. „Червените“ запалянковци ще бъдат настанени в секторите В и Г.

          Левски е символичен домакин на ЦСКА на Националния стадион в събота, 8 ноември от 15:00 часа.

          Феновете на Левски изкупиха билетите за Вечното дерби срещу ЦСКА, което ще се играе в събота следобед.

          - Реклама -

          Пропуските за сектори А и Б, в които са настанени „сините“ запалянковци, са изчерпани, като според системата са продадени 17 638 билета.

          Има вариант да бъдат отпуснати допълнителни пропуски и те ще се базират на картодържателите, които са декларирали, че няма да присъстват на мача. Така техните места ще бъдат свободни и от клуба ще ги пуснат в продажба.

          Същевременно, към 19 часа тази вечер заетите места от феновете на ЦСКА са 6118. „Червените“ запалянковци ще бъдат настанени в секторите В и Г.

          Левски е символичен домакин на ЦСКА на Националния стадион в събота, 8 ноември от 15:00 часа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Илиян Филипов: Не е редно програмата да се изготвя според желанията на телевизиите, без мисъл за феновете по трибуните

          Николай Минчев -
          Благодетелят на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, се обърна към ръководството на Българския футболен съюз, относно мачовете, насрочени в делничен ден. "Канарчетата" са домакини...
          Тенис

          Елена Рибакина е 3 от 3 на заключителния турнир в Рияд

          Николай Минчев -
          Елена Рибакина завърши по перфектен начин участието си в група Серина Уилямс на Финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката удари и резервата Екатерина...
          Волейбол

          България ще има сблъсък със Северна Македония за старт на Евроволей 2026

          Николай Минчев -
          България ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions