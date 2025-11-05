Свършиха билетите за феновете на Левски – Секторите „А“ и „Б“ ще са пълни докрай

Феновете на Левски изкупиха билетите за Вечното дерби срещу ЦСКА, което ще се играе в събота следобед.

Пропуските за сектори А и Б, в които са настанени „сините“ запалянковци, са изчерпани, като според системата са продадени 17 638 билета.

Има вариант да бъдат отпуснати допълнителни пропуски и те ще се базират на картодържателите, които са декларирали, че няма да присъстват на мача. Така техните места ще бъдат свободни и от клуба ще ги пуснат в продажба.

Същевременно, към 19 часа тази вечер заетите места от феновете на ЦСКА са 6118. „Червените“ запалянковци ще бъдат настанени в секторите В и Г.

Левски е символичен домакин на ЦСКА на Националния стадион в събота, 8 ноември от 15:00 часа.