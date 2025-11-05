Топъл уикенд след облачната седмица

В следващите дни времето ще остане типично есенно – неустойчиво, облачно и с периодични валежи, без сериозни температурни аномалии. Страната ни попада в средиземноморска зона с понижено атмосферно налягане, което ще поддържа динамична обстановка.

След облачната сряда с леки превалявания и дневни температури между 10 и 15 градуса, четвъртъкът ще бъде дъждовен. Валежи се очакват още преди обяд в източните райони, а по-късно – и в западните части на страната.

Снежната граница ще остане високо в планините, където за кратко се очакват по-интензивни снеговалежи. В петък дъждът ще бъде по-съществен в крайните западни райони.

Почивните дни ще донесат облачно, но по-топло време с кратки слънчеви прозорци.

В събота следобед ще превали в Западна, а на по-малко места – и в Централна България.

В неделя подобна ще е обстановката в южната половина на страната, но температурите ще се повишат, достигайки 20–22 градуса в най-топлите часове.

Ветровете ще са предимно източни, без опасно силни пориви.

В началото на следващата седмица отново ще има разпокъсани валежи – в понеделник повече в Западна България, а във вторник – в южните и източните райони. Температурите ще се запазят по-високи от обичайните за сезона.

Според ранните прогнози след 12 ноември времето ще се успокои, с по-сух период до около 17–18 ноември.