Топъл уикенд след облачната седмица

В следващите дни времето ще остане типично есенно – неустойчиво, облачно и с периодични валежи, без сериозни температурни аномалии. Страната ни попада в средиземноморска зона с понижено атмосферно налягане, което ще поддържа динамична обстановка.
След облачната сряда с леки превалявания и дневни температури между 10 и 15 градуса, четвъртъкът ще бъде дъждовен. Валежи се очакват още преди обяд в източните райони, а по-късно – и в западните части на страната. Снежната граница ще остане високо в планините, където за кратко се очакват по-интензивни снеговалежи. В петък дъждът ще бъде по-съществен в крайните западни райони.
Почивните дни ще донесат облачно, но по-топло време с кратки слънчеви прозорци.
В неделя подобна ще е обстановката в южната половина на страната, но температурите ще се повишат, достигайки 20–22 градуса в най-топлите часове. Ветровете ще са предимно източни, без опасно силни пориви.
В началото на следващата седмица отново ще има разпокъсани валежи – в понеделник повече в Западна България, а във вторник – в южните и източните райони. Температурите ще се запазят по-високи от обичайните за сезона.
Според ранните прогнози след 12 ноември времето ще се успокои, с по-сух период до около 17–18 ноември.
