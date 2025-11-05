НА ЖИВО
          Спорт

          Тотнъм прегази Копенхаген и продължава без загуба в ШЛ

          Лондончани контролираха изцяло мача и дори червеният картон на Бренън Джонсън не успя да ги спре по пътя към нови три точки

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Тотнъм постигна убедителна победа с 4:0 над Копенхаген в двубой от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Лондончани контролираха изцяло мача и дори червеният картон на Бренън Джонсън не успя да ги спре по пътя към нови три точки.

          Още в 19-ата минута Джонсън изведе „шпорите“ напред след отлично подаване от Шави Симонс, а само пет минути по-късно Педро Поро можеше да удвои, но ударът му от пряк свободен премина над вратата.

          След почивката домакините натиснаха още повече. В 51-вата минута Уилсон Одобер наказа груба грешка на вратаря Доминик Котарски за 2:0, а малко след това Мики ван де Вен направи резултата класически с прецизен изстрел в долния ляв ъгъл – 3:0.

          В 67-ата минута Жоао Палиня оформи крайното 4:0 след светкавична контраатака и асистенция на Кристиан Ромеро.

          Въпреки убедителната победа, в 57-ата минута Тотнъм остана с човек по-малко, след като Джонсън получи директен червен картон след намеса на VAR. Това обаче не повлия на темпото на домакините, които продължиха да създават положения и дори можеха да направят резултата още по-изразителен.

          В добавеното време Ричарлисон пропусна дузпа, след като удари напречната греда, а секунди по-късно съдията сложи край на двубоя.

          С този успех Тотнъм продължава отличната си форма в Шампионската лига и затвърждава лидерската си позиция в групата, докато Копенхаген остава без победа и минимални шансове за продължаване напред.

          - Реклама -

