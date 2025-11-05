НА ЖИВО
          Тръмп: Републиканците загубиха, защото ме нямаше в бюлетината

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира в социалната си платформа Truth Social последните изборни резултати, като заяви, че пораженията на Републиканската партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на частичното спиране на работата на правителството.

          „Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите,“ написа президентът.

          Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от временната бюджетна парализа и масовите съкращения, наредени по-рано от Тръмп, избирателите отнеха контрола на републиканците върху губернаторския пост.
          Победата беше за демократката Абигейл Спанбъргърпървата жена, която ще оглави щата, отбелязва Associated Press.

          Доналд Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие, за да взривят света 150 пъти Доналд Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие, за да взривят света 150 пъти

          В Ню Джърси, въпреки че Тръмп подкрепи кандидата на републиканците Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, демократите запазиха властта, избирайки представителката от Конгреса Мики Шеръл.

          В Ню Йорк, родния град на Тръмп, той остава изключително непопулярен в традиционно демократичния бастион.
          Честите му предупреждения, че градът ще потъне в разруха, ако демократът Зохран Мамдани бъде избран за кмет, вероятно са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, който подаде оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна.

          Политика

          Прокуратурата на Сърбия с декларация срещу Вучич: „Превиши правомощията си и призовава към линч“

          Дамяна Караджова -
          Остро противопоставяне в Белград между институциите: Прокуратурата за борба с организираната престъпност на Сърбия публикува безпрецедентна декларация
          Крими

          Кървав влак в Лондон: нападателят наръгал 14-годишно момче часове преди атаката

          Георги Петров -
          Полицията във Великобритания разкри самоличността на нападателя, 32-годишният Антъни Уилямс, който на 3 ноември рани 11 души с нож във влак между Питърбъро и...
          Инциденти

          Силно земетресение в Гърция разлюля и България

          Дамяна Караджова -
          Рано тази сутрин земетресение разлюля Гърция, като трусът бе усетен и у нас заради близостта на епицентъра – само на 110 километра южно от Пловдив.

