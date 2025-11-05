Тръмп: Републиканците загубиха, защото ме нямаше в бюлетината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира в социалната си платформа Truth Social последните изборни резултати, като заяви, че пораженията на Републиканската партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на частичното спиране на работата на правителството.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите," написа президентът.

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от временната бюджетна парализа и масовите съкращения, наредени по-рано от Тръмп, избирателите отнеха контрола на републиканците върху губернаторския пост.

Победата беше за демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, отбелязва Associated Press.

В Ню Джърси, въпреки че Тръмп подкрепи кандидата на републиканците Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, демократите запазиха властта, избирайки представителката от Конгреса Мики Шеръл.

В Ню Йорк, родния град на Тръмп, той остава изключително непопулярен в традиционно демократичния бастион.

Честите му предупреждения, че градът ще потъне в разруха, ако демократът Зохран Мамдани бъде избран за кмет, вероятно са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, който подаде оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна.