НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинският боец Рон: Руснаците взимат Покровск в „клещи“ със 170-хилядна армия, ситуацията е свръхкритична

          0
          61
          Украинският боец Рон
          Украинският боец Рон
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руснаците се стремят да вземат Покровск „в клещи“ и са концентрирали там 170 000 войници. Това заяви Рон, старши сержант от взвод в бригадна разузнавателна рота на 42-ра отделна механизирана бригада, говори за това в ефира на канала „Мы – Украина“.

          - Реклама -

          „Това е основната им тактика. Разбирате ли, 170 000 руснаци са концентрирани там, конкретно на Покровско направление. В началото на войната 200 [хиляди – бел. ред.] са влезли в страната ни. Само тук в Покровск има 170. Много са“, отбеляза войникът.

          Той нарече „голям проблем“, че в Киев подценяват Русия, която, по думите му, пренебрегва живота и психологическото благополучие на своите войници.

          „Разбили са ги на малки групи. Вземете например 11 000 пехотинци, които сега се опитват да напредват на вълни към Покровск. Изпращат ги на групи от по четирима или двама, защото ако разположите рота там и кажете: „Момчета, напред“, тази рота може дори да застреля този командир. Защото се насочват към амбразурата“, обясни Рон.

          Според него ситуацията в самия Покровск в момента е „свръхтежка“.

          Руснаците се стремят да вземат Покровск „в клещи“ и са концентрирали там 170 000 войници. Това заяви Рон, старши сержант от взвод в бригадна разузнавателна рота на 42-ра отделна механизирана бригада, говори за това в ефира на канала „Мы – Украина“.

          - Реклама -

          „Това е основната им тактика. Разбирате ли, 170 000 руснаци са концентрирани там, конкретно на Покровско направление. В началото на войната 200 [хиляди – бел. ред.] са влезли в страната ни. Само тук в Покровск има 170. Много са“, отбеляза войникът.

          Той нарече „голям проблем“, че в Киев подценяват Русия, която, по думите му, пренебрегва живота и психологическото благополучие на своите войници.

          „Разбили са ги на малки групи. Вземете например 11 000 пехотинци, които сега се опитват да напредват на вълни към Покровск. Изпращат ги на групи от по четирима или двама, защото ако разположите рота там и кажете: „Момчета, напред“, тази рота може дори да застреля този командир. Защото се насочват към амбразурата“, обясни Рон.

          Според него ситуацията в самия Покровск в момента е „свръхтежка“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руснаците превзеха 10 населени места в Донбас и Харковска област през октомври

          Иван Христов -
          През октомври руските войски са превзели 10 населени места в Донецка и Харковска области, с две повече от септември, според военния експерт Андрей Марочко,...
          Крими

          Кървав влак в Лондон: нападателят наръгал 14-годишно момче часове преди атаката

          Георги Петров -
          Полицията във Великобритания разкри самоличността на нападателя, 32-годишният Антъни Уилямс, който на 3 ноември рани 11 души с нож във влак между Питърбъро и...
          Инциденти

          Силно земетресение в Гърция разлюля и България

          Дамяна Караджова -
          Рано тази сутрин земетресение разлюля Гърция, като трусът бе усетен и у нас заради близостта на епицентъра – само на 110 километра южно от Пловдив.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions