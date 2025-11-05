Украинският боец Рон: Руснаците взимат Покровск в „клещи“ със 170-хилядна армия, ситуацията е свръхкритична

Руснаците се стремят да вземат Покровск „в клещи“ и са концентрирали там 170 000 войници. Това заяви Рон, старши сержант от взвод в бригадна разузнавателна рота на 42-ра отделна механизирана бригада, говори за това в ефира на канала „Мы – Украина“.

„Това е основната им тактика. Разбирате ли, 170 000 руснаци са концентрирани там, конкретно на Покровско направление. В началото на войната 200 [хиляди – бел. ред.] са влезли в страната ни. Само тук в Покровск има 170. Много са“, отбеляза войникът.

Той нарече „голям проблем“, че в Киев подценяват Русия, която, по думите му, пренебрегва живота и психологическото благополучие на своите войници.

„Разбили са ги на малки групи. Вземете например 11 000 пехотинци, които сега се опитват да напредват на вълни към Покровск. Изпращат ги на групи от по четирима или двама, защото ако разположите рота там и кажете: „Момчета, напред“, тази рота може дори да застреля този командир. Защото се насочват към амбразурата“, обясни Рон.

Според него ситуацията в самия Покровск в момента е „свръхтежка“.