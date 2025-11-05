Украйна удари едновременно няколко енергийни обекта в Русия

През нощта срещу сряда украински дронове атакуваха руски енергийни инфраструктурни обекти във Владимирска област и град Орел в Русия, съобщава УНИАН.

По-специално, губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев съобщи за атака с дрон срещу енергиен обект в предградията на Владимир.

Отбелязва се, че подстанцията „Владимирска“ е една от най-мощните в Русия и е от голямо стратегическо и техническо значение за енергийната система.

Освен това, експлозии разтърсиха района на топлоелектрическата централа (ТЕЦ) в град Орел. Руските медии съобщиха за серия от мощни експлозии, вероятно в района на местната ТЕЦ.

Губернаторът на Орловска област заяви, че „силите за противовъздушна отбрана са унищожили вражески безпилотни летателни апарати, а отломки са повредили няколко частни домове“.

Отбранителното предприятие „Орелтекмаш“ се намира в близост до Орловската ТЕЦ. Този завод произвежда оборудване за обслужване и евакуация на военни превозни средства.