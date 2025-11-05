НА ЖИВО
          НачалоСвятИнциденти

          Ураганът „Калмаеги“ помете Филипините: най-малко 66 загинали и стотици хиляди без дом

          Снимка: БГНЕС Архив
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Един от най-мощните урагани за годинататайфунът „Калмаеги“ – опустоши централната част на Филипините, причинявайки масови наводнения и огромни разрушения.
          Според официалните данни, най-малко 66 души са загинали, а стотици хиляди жители са принудени да напуснат домовете си.

          „Тайфунът наводни цели градове в най-гъсто населената централна островна провинция, където са регистрирани 49 от жертвите,“ съобщават властите.

          Освен това 26 души все още се водят в неизвестност, докато спасителните екипи продължават да издирват оцелели сред отломките.
          Официалният брой на жертвите включва и шестима членове на екипажа на военен хеликоптер, който се разби по време на спасителна операция.

          Властите предупреждават, че високите води и свлачищата затрудняват достъпа до някои райони, а спасителните дейности продължават денонощно.

