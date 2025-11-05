Ураганът „Калмаеги“ помете Филипините: най-малко 66 загинали и стотици хиляди без дом

Един от най-мощните урагани за годината – тайфунът „Калмаеги“ – опустоши централната част на Филипините, причинявайки масови наводнения и огромни разрушения.

Според официалните данни, най-малко 66 души са загинали, а стотици хиляди жители са принудени да напуснат домовете си.

„Тайфунът наводни цели градове в най-гъсто населената централна островна провинция, където са регистрирани 49 от жертвите,“ съобщават властите. - Реклама -

Освен това 26 души все още се водят в неизвестност, докато спасителните екипи продължават да издирват оцелели сред отломките.

Официалният брой на жертвите включва и шестима членове на екипажа на военен хеликоптер, който се разби по време на спасителна операция.

Властите предупреждават, че високите води и свлачищата затрудняват достъпа до някои райони, а спасителните дейности продължават денонощно.