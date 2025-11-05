НА ЖИВО
          Вълчев: За 10 години най-големият ръст на заплатите е при учителите

          Никола Павлов
          Учителските възнаграждения стартираха от ниска база, но през последните 10 години регистрират най-големия ръст в публичния сектор, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на параметрите на проектобюджета за 2026 година.

          Министърът подчерта, че образователната система е най-големият работодател в публичния сектор, с най-много разпоредители и дейности, което я прави чувствителна към всяко финансово решение.

          По думите му, за следващата година в сектора са предвидени допълнително около 1 млрд. лева, като общите разходи за образование ще достигнат 4,8% от БВП.

          „За последните 10 години най-големият ръст на заплатите е именно в сектор образование“, подчерта Вълчев.

          Той припомни, че от 2021 г. насам се следва надпартиен консенсус учителските заплати да бъдат с 25% по-високи от средната за страната, но призна, че постигането на това равнище през 2026 г. няма да бъде лесно.

          „Ще се стремим към тези 25%, но не мога да кажа дали ще ги достигнем. За да стане 150% от средната заплата, са нужни още един милиард“, посочи министърът.

          Вълчев уточни, че увеличението на учителските заплати през 2026 г. ще следва ръста на средната работна заплата, като очаква той да бъде по-висок от средния за бюджетния сектор.

          По отношение на исканията на синдикатите за ново договаряне по Колективния трудов договор, министърът заяви:

          „Ако е нещо малко – 1, 2, 5 или 10 милиона, могат да се намерят. Но ако е нещо, което изисква един милиард, няма как да се намери.“

          Вълчев отбеляза, че увеличението на разходите за образование обхваща широк спектър от мерки – подкрепа за детските градини, финансиране на неделните училища в чужбина, дейности по интереси, целодневна организация, медиатори и програми за достъп до качествено образование.

          „Всяка година надграждаме, но винаги има още потребности. Желанията са неограничени, ресурсите – ограничени“, каза Вълчев.

          Министърът увери, че въпреки трудната бюджетна рамка секторът ще запази приоритетния си характер.

          „В сравнение с предишни години успяваме да увеличим разходите и да компенсираме ключови политики“, заключи той.

