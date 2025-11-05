Върховния съд на САЩ е скептичен относно законността на някои от митата на Тръмп

Повечето съдии от Върховния съд на САЩ изразиха дълбок скептицизъм относно законността на редица от митата, въведени от президента Доналд Тръмп, по време на историческо дело, разгледано на 5 ноември.

Процесът може или да потвърди, или да разклати из основи икономическата програма на Тръмп, предаде АФП.

Залогът са милиарди долари приходи от митнически такси и един от ключовите инструменти в търговските войни на президента, докато доминираният от консерватори състав на съда за пореден път се сблъска с опитите на републиканеца да разшири президентските правомощия.

Деветимата върховни съдии обсъждат използването от страна на Тръмп на извънредни правомощия, за да наложи т.нар. „реципрочни“ мита върху почти всички търговски партньори на САЩ, както и допълнителни такси срещу Мексико, Канада и Китай заради предполагаемата им роля в незаконния трафик на наркотици.

Няколко консервативни съдии, заедно с тримата либерали, поставиха под въпрос дали Законът за международните икономически извънредни правомощия (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), на който се позова Тръмп, всъщност предоставя и правомощие за налагане на мита.

„В закона не се споменава думата ‘мита’“, заяви председателят на съда Джон Робъртс.

Съдиите се опитаха също така да изяснят дали Конгресът трябва изрично да предостави разрешение за политики с толкова значими икономически или политически последици.

Главният юрисконсулт Джон Зауер, който защитава администрацията на Тръмп, твърди, че това не е необходимо, тъй като президентът притежава „вроден“ и широк спектър от правомощия.

Той допълни, че е напълно очаквано Конгресът да предостави на президента значителни правомощия за справяне с международни кризи.