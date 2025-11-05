ВАС разблокира процедурата за избор на генерален директор на БНТ

Върховният административен съд (ВАС) отмени с окончателно решение спирането на конкурса за избор на нов генерален директор на Българската национална телевизия. Делото е върнато на Административен съд София-област, който първоначално блокира процедурата, за ново произнасяне.

Решението на върховните магистрати е по повод жалба, подадена от Съвета за електронни медии (СЕМ). Според ВАС в атакуваното определение на Административния съд липсват изложени мотиви и не е посочено правно основание за спирането на производството. Освен това не са уточнени страните и предметът на казуса.

Процедурата за избор на нов ръководител на обществената телевизия беше спряна на 30 септември от Административен съд София-област. Това се случи след жалба от страна на Сашо Йовков, един от участниците в надпреварата.

След тогавашното решение на съда, от СЕМ излязоха с позиция, че е налице „координирана атака, която цели да се осуети изпълнението на законовите му правомощия за избор на нов генерален директор на обществената телевизия“.