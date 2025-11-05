НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ВАС разблокира процедурата за избор на генерален директор на БНТ

          0
          46
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Върховният административен съд (ВАС) отмени с окончателно решение спирането на конкурса за избор на нов генерален директор на Българската национална телевизия. Делото е върнато на Административен съд София-област, който първоначално блокира процедурата, за ново произнасяне.

          - Реклама -

          Решението на върховните магистрати е по повод жалба, подадена от Съвета за електронни медии (СЕМ). Според ВАС в атакуваното определение на Административния съд липсват изложени мотиви и не е посочено правно основание за спирането на производството. Освен това не са уточнени страните и предметът на казуса.

          Съдът спря избора на генерален директор на БНТ Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

          Процедурата за избор на нов ръководител на обществената телевизия беше спряна на 30 септември от Административен съд София-област. Това се случи след жалба от страна на Сашо Йовков, един от участниците в надпреварата.

          След тогавашното решение на съда, от СЕМ излязоха с позиция, че е налице „координирана атака, която цели да се осуети изпълнението на законовите му правомощия за избор на нов генерален директор на обществената телевизия“.

          Върховният административен съд (ВАС) отмени с окончателно решение спирането на конкурса за избор на нов генерален директор на Българската национална телевизия. Делото е върнато на Административен съд София-област, който първоначално блокира процедурата, за ново произнасяне.

          - Реклама -

          Решението на върховните магистрати е по повод жалба, подадена от Съвета за електронни медии (СЕМ). Според ВАС в атакуваното определение на Административния съд липсват изложени мотиви и не е посочено правно основание за спирането на производството. Освен това не са уточнени страните и предметът на казуса.

          Съдът спря избора на генерален директор на БНТ Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

          Процедурата за избор на нов ръководител на обществената телевизия беше спряна на 30 септември от Административен съд София-област. Това се случи след жалба от страна на Сашо Йовков, един от участниците в надпреварата.

          След тогавашното решение на съда, от СЕМ излязоха с позиция, че е налице „координирана атака, която цели да се осуети изпълнението на законовите му правомощия за избор на нов генерален директор на обществената телевизия“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанас Атанасов (БСП): Организации, финансирани от „Сорос“, свалят кабинета „Виденов

          Златина Петкова -
          Депутатът от „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов коментира пред „Евроком“ създаването на новата временна парламентарна комисия за разследване дейността на медийния магнат Джордж Сорос и...
          Общество

          ЕК предложи високоскоростен влак между София и Атина

          Десислава Димитрова -
          ЕК представи днес план за разгръщане на високоскоростна железопътна мрежа в ЕС до 2040 г., като сред включените маршрути е и трасето между София и Атина.
          Крими

          Задържаха експерт от фонд „Земеделие“ с подкуп

          Никола Павлов -
          Експерт от Държавен фонд "Земеделие" е задържан в момент на искане на подкуп, съобщи на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова. В момента...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions