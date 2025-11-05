Важно уточнение: Пеевски каза къде се е снимал Бойко Рашков с Мухарем-Мухата

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че снимките, на които бившият вътрешен министър Бойко Рашков е заснет с лице, известно като Мухарем-Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди самият Рашков.
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ беше категоричен, че няма да спре да разкрива фактите по случая и че няма да позволи хората, които според него са злоупотребявали с властта, да се върнат в управлението.
По-рано Бойко Рашков коментира публично появилите се снимки и пусна запис в своя защита, като отхвърли обвиненията на Пеевски.
