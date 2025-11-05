Важно уточнение: Пеевски каза къде се е снимал Бойко Рашков с Мухарем-Мухата

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че снимките, на които бившият вътрешен министър Бойко Рашков е заснет с лице, известно като Мухарем-Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди самият Рашков.

„Този навес е в Хасково на улица „Стара планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара,“ заяви Пеевски. - Реклама -

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ беше категоричен, че няма да спре да разкрива фактите по случая и че няма да позволи хората, които според него са злоупотребявали с властта, да се върнат в управлението.

„Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са го правили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър – на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи. Аз съм гарант за това,“ подчерта Пеевски.

По-рано Бойко Рашков коментира публично появилите се снимки и пусна запис в своя защита, като отхвърли обвиненията на Пеевски.