НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Важно уточнение: Пеевски каза къде се е снимал Бойко Рашков с Мухарем-Мухата

          0
          52
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че снимките, на които бившият вътрешен министър Бойко Рашков е заснет с лице, известно като Мухарем-Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди самият Рашков.

          „Този навес е в Хасково на улица „Стара планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара,“ заяви Пеевски.

          - Реклама -

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ беше категоричен, че няма да спре да разкрива фактите по случая и че няма да позволи хората, които според него са злоупотребявали с властта, да се върнат в управлението.

          „Пърформанс“: Пеевски показа СНИМКА на Бойко Рашков в Пазарджик, купувани ли са гласове? „Пърформанс“: Пеевски показа СНИМКА на Бойко Рашков в Пазарджик, купувани ли са гласове?

          „Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са го правили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър – на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи. Аз съм гарант за това,“ подчерта Пеевски.

          По-рано Бойко Рашков коментира публично появилите се снимки и пусна запис в своя защита, като отхвърли обвиненията на Пеевски.

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че снимките, на които бившият вътрешен министър Бойко Рашков е заснет с лице, известно като Мухарем-Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди самият Рашков.

          „Този навес е в Хасково на улица „Стара планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара,“ заяви Пеевски.

          - Реклама -

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ беше категоричен, че няма да спре да разкрива фактите по случая и че няма да позволи хората, които според него са злоупотребявали с властта, да се върнат в управлението.

          „Пърформанс“: Пеевски показа СНИМКА на Бойко Рашков в Пазарджик, купувани ли са гласове? „Пърформанс“: Пеевски показа СНИМКА на Бойко Рашков в Пазарджик, купувани ли са гласове?

          „Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са го правили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър – на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи. Аз съм гарант за това,“ подчерта Пеевски.

          По-рано Бойко Рашков коментира публично появилите се снимки и пусна запис в своя защита, като отхвърли обвиненията на Пеевски.

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Костадинов: Бюджетът е катастрофален, а мнозинството – изчерпано

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи проектобюджета за 2026 година като „катастрофален“ и заяви, че правителството е напълно неспособно да управлява България. „Важното е сега...
          Война

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          Иван Христов -
          Покровско направление към сутринта на 5 ноември 2025 г.: Мирноград може да бъде предаден на украинските въоръжени сили без бой..., пише Юрий Подоляка в...
          Политика

          ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО: Борисов си тръгна рано-рано от парламента

          Никола Павлов -
          Журналистът Недялко Недялков направи критична публикация във Facebook, в която коментира краткия престой на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание и твърди,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions