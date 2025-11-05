Владислав Славов с благороден жест – специален концерт за малкия Любчо и призив за помощ

Водещият на предаването „Вечните песни на България“ Владислав Славов показа за пореден път, че сърцето на един артист може да промени съдби. По време на снимките на новия епизод на предаването той покани свой млад фен – Любчо, момче с церебрална парализа, което от малко следи неговата музика и предаванията по телевизия Евроком.

Любчо пристигна на снимачната площадка заедно със своята баба, която неотлъчно се грижи за него. За първи път той видя как се снима телевизионно предаване, а Владислав Славов го посрещна като специален гост. След края на снимките изпълнителят направи личен концерт само за Любчо и неговата баба, изпявайки няколко любими народни песни с обич и искреност. Малкият герой си тръгна щастлив, прегръщайки подаръка си – новия албум на Владислав Славов „Сватба е“, който не пусна от ръцете си нито за миг.

Но зад тази усмивка стои и реална нужда от подкрепа – Любчо се нуждае от лечение и рехабилитация, за да продължи борбата си за по-добър живот. Владислав Славов призова всички приятели, зрители и хора с добри сърца да се включат в дарителската кампания.

Нека заедно помогнем на Любчо! Всеки, който желае да окаже подкрепа, може да го направи чрез дарение по следната банкова сметка:

Обединена Българска Банка АД IBAN: BG23UBBS81551000646190 BIC: UBBSBGSF Титуляр: Любомир Ивайлов Еленков

Трогателният момент с участието на Любчо ще бъде излъчен в предаването „Вечните песни на България“ на 8 ноември от 20:00 ч. по Евроком. Истинската музика не е само звук – тя е доброта, човечност и споделена надежда.