      сряда, 05.11.25
          Политика

          „Водопадгейт": Парламентът отказа да разследва премиерския хотел

          Снимка: Facebook/Факла
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Със 79 гласа „за“, 113 „против“ и 9 „въздържали се“ Народното събрание не прие предложението на „Възраждане“ за създаване на временна парламентарна комисия, която да провери всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София и връзките му със семейството на премиера Росен Желязков.

          От „Възраждане“ мотивираха искането си с „нарастващи обществени съмнения и медийни разкрития“ за произхода на средствата, вложени в проекта, оценен официално на 9 млн. лв., но според експертни оценки достигащ до 20–30 млн. евро.

          „Този случай е тест за цялата политическа система — ако има корупция на върха на държавата, обществото трябва да знае“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          Подкрепа за комисията изразиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и „Величие“.

          Против гласуваха депутатите от ГЕРБ–СДС, „ДПС – Ново начало“, „Има такъв народ“ и четирима независими. От „БСП – Обединена левица“ един депутат беше „за“, петима – „против“, а деветима се въздържаха.

          „Няма данни за каквито и да било нарушения или престъпления. Кредитът е изтеглен от строителната фирма, а не от премиера или неговото семейство. Това предложение е чисто политическа атака“, заяви Деница Сачева от ГЕРБ–СДС.

