Военна мобилизация в Япония заради нападенията от мечки

В северна префектура на Япония, където от април насам при нападения на мечки са загинали 12 и са ранени над 100 души, днес започна разполагането на части от въоръжените сили, съобщи Франс прес.

Заради строгите правила за притежание на огнестрелно оръжие в страната, войниците няма да бъдат въоръжени и няма да преследват животните. Според японското министерство на отбраната, те ще използват спрейове против мечки, палки, щитове, защитни очила, бронежилетки и мрежи, за да осигурят спокойствието на местното население.

Недостигът на храна, и по-специално на жълъди, тази година е принудил множество мечки, чиято популация в Япония непрекъснато расте, да навлязат в населените места. Най-засегнати са северните префектури като Акита и Ивате, съобщават експерти.

Japan deploys its military against BEARS: Japan's SDF deployed troops to the country's mountainous north on Wednesday to help trap bears after an urgent request from local authorities struggling to cope with a wave of attacks https://t.co/Dd89vEu6wL pic.twitter.com/WU94yNnLKJ — tim_hornyak (@robotopia) November 5, 2025

Изследователи отбелязват, че обезлюдяването на селските райони е довело до размиване на естествените граници между местообитанията на мечките и градовете, което е позволило на животните да разширят територията си до жилищните зони.

Японските сили за самоотбрана са се съгласили да окажат логистична подкрепа на провинциалните власти – като пренасят капани, транспортират ловци и връщат заловените мечки обратно в природата. Днес 15 войници бяха разположени в град Кадзуно, префектура Акита, за да поставят капан за мечки.

Губернаторът на Акита, който многократно е предупреждавал, че регионът няма достатъчно ресурси за справяне с проблема, благодари на армията за оказаната помощ.

„Координирайки инициативите с местните общини, се надявам да подпомогна техните действия,“ заяви губернатор Судзуки по време на церемония за подписване на споразумение с армията, с което официално беше даден старт на намесата на военнослужещите.

Заместник генералният секретар на правителството Кей Сайто подчерта, че макар основната мисия на армията да е националната отбрана, тя може да оказва съдействие и вътре в страната при извънредни ситуации.

Кабинетът на Санае Такаичи, който разработва национален план за справяне с кризата, проведе специална среща миналата седмица. Правителството обяви, че до средата на месеца ще представи готов план, който ще включва увеличаване на броя на ловците, способни да реагират при спешни случаи, когато мечки бъдат забелязани в населени райони.

Според този план, ловът на мечки ще бъде възложен на полицаи и местни служители, които притежават съответните разрешителни за лов.