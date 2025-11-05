НА ЖИВО
          Крими

          Задържаха експерт от фонд „Земеделие“ с подкуп

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Експерт от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на искане на подкуп, съобщи на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова. В момента се провежда процедура по повдигане на обвинение срещу него.

          Специализираната полицейска операция е проведена под ръководството на Окръжна прокуратура – София и ОДМВР – София във вчерашния ден.

          По данни на прокуратурата, служителят е поискал 1000 лева, за да осигури „безпроблемно преминаване“ на проверка на земеделски производител.

          „Паричната сума е в размер на 1000 лева, за да премине безпроблемно проверката, която експертът от ДФ „Земеделие“ следвало да извърши“, уточни прокурор Николова.

          Задържаният работи като младши експерт в ДФ „Земеделие“ от 2017 г. Той вече е извършвал една проверка при същия производител, която е приключила без констатирани нарушения, поясниха разследващите.

          След това обаче служителят се свързал повторно със земеделеца, за да го информира, че предстои нова кръстосана проверка, и поискал 1000 лева, за да „минe всичко без проблеми“.

          Досъдебното производство се води за подкуп по чл. 302 от Наказателния кодекс, като в рамките на 24 часа предстои експертът да бъде привлечен като обвиняем.

