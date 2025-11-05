НА ЖИВО
          Общество

          Заместник-министърът на отбраната: Полагат се усилия за увеличаване на бюджета за отбрана

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев обяви, че се полагат целенасочени усилия за увеличаване на бюджета за отбрана. Той направи изявлението си по време на конференция, посветена на визията за информационно превъзходство, проведена в Централния военен клуб в София. Събитието беше организирано от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ и Атлантическия клуб.

          „На този етап сме близо до двата процента от БВП, които постигнахме към края на миналата година,“

          заяви Илиев.

          Той допълни, че с бюджета за следващата година тенденцията е възходяща – целта е да се достигнат 3,5% от БВП, а в дългосрочен план, съгласно решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, 5% от БВП3,5% за пряка отбрана и 1,5% за дейности, свързани с устойчивостта и сигурността, включително и с информационното превъзходство.

          Според заместник-министъра Българската армия се намира във възход по отношение на изпълнението на проекти за модернизация и превъоръжаване. Той подчерта, че подобни инициативи изискват значителни ресурси, поради което се работи активно за увеличаване на финансовите средства, отделяни за отбрана.

          Илиев отбеляза, че информационното превъзходство придобива все по-голямо значение в условията на хибридни заплахи, пропаганда и дезинформация, тъй като чрез киберпространството – 24 часа в денонощието – се въздейства не само върху обществото, но и върху всеки отделен човек.

          „В Европейския съюз вече се говори за цифров суверенитет,“

          посочи той.

          По думите му ефектът от информационното превъзходство е съпоставим с резултата от реални военни действия, а в съвременната среда победата ще принадлежи на онзи, който успее да осигури ефективното функциониране на своите мрежи и надмощие над противника.

