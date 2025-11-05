Заплатите в МВР и МО скачат автоматично с 12% през 2026 г.

Заплатите на служителите в Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) ще се увеличат автоматично с 12% през 2026 г., показва средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., цитирана от „Сега“.

Причината е законово заложеният механизъм, който обвързва възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ със средната работна заплата в страната. Според данните на НСИ, през второто тримесечие на 2025 г. средното възнаграждение е нараснало с 12% – от 2296 лв. на 2572 лв., което автоматично активира индексацията.

Така разходите за персонал само в МВР и МО ще достигнат около 7 млрд. лв. през 2026 г.



Бюджетът за заплати в МВР се увеличава с 435,5 млн. лв. до общо 4,2 млрд. лв., а за армията ще бъдат отделени 2,8 млрд. лв.

Общите разходи на държавата за персонал ще надхвърлят 13,1 млрд. евро (над 26 млрд. лв.), което е нов исторически рекорд.

Увеличението в силовите ведомства изпреварва значително планирания 5% ръст за повечето държавни служители.

По-високи нива са заложени и в други сектори със специални механизми:

във висшето образование – около 15% ръст;

– около ръст; в средното образование – продължава политиката учителските заплати да достигат 125% от средната за страната.

На фона на рекордните разходи за възнаграждения, инвестиционните бюджети в МВР и МО изглеждат символични.

За МВР са предвидени едва 28 млн. евро (около 56 млн. лв.) за капиталови разходи, докато в Министерството на отбраната средствата са по-значителни основно заради ангажиментите към НАТО.

С това прогнозата за 2026 г. очертава силен натиск върху бюджета от разходите за заплати, за сметка на ограничени ресурси за модернизация и инвестиции.