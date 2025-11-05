Жители на Божурище на протест: „Къщите ни се тресат от тировете

Жители на Божурище излизат на протест с искане да бъдат предприети спешни мерки срещу преминаването на тежкотоварни автомобили през населеното място. Хората настояват трафикът на тирове да бъде изведен от главната улица в квартал „Толева махала“, която по думите им се е превърнала в истински кошмар.
Проект за изграждане на обходен път съществува още от 2018 година, но до момента остава само на идейно ниво.
Други жители разказват, че животът им е станал непоносим заради непрекъснатия поток от тежкотоварни камиони:
Жителите настояват институциите да ускорят изграждането на обходния маршрут, който ще облекчи движението и ще върне спокойствието на квартала.
