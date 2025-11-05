Жители на Божурище на протест: „Къщите ни се тресат от тировете

Жители на Божурище излизат на протест с искане да бъдат предприети спешни мерки срещу преминаването на тежкотоварни автомобили през населеното място.

Хората настояват трафикът на тирове да бъде изведен от главната улица в квартал „Толева махала“, която по думите им се е превърнала в истински кошмар.

„Подложени сме на шум и задръствания, къщите ни се тресат от преминаващите камиони,“ споделят протестиращи жители. - Реклама -

Проект за изграждане на обходен път съществува още от 2018 година, но до момента остава само на идейно ниво.

„10 години държавата отсъства. Получаваме само обещания и празни приказки. Този път трябва да се изгради от АПИ и Столичната община, а средствата да дойдат от държавата,“ заяви един от участниците в протеста.

Други жители разказват, че животът им е станал непоносим заради непрекъснатия поток от тежкотоварни камиони:

„Живея в къща близо до улицата. Още в 4 сутринта тировете тръгват. Понякога си мисля, че домът ми ще се срути. Стават катастрофи, камионите минават с бясна скорост въпреки пешеходната пътека,“ разказа жена от района.

Жителите настояват институциите да ускорят изграждането на обходния маршрут, който ще облекчи движението и ще върне спокойствието на квартала.