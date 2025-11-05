НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жители на Божурище на протест: „Къщите ни се тресат от тировете

          0
          8
          protest
          protest
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Жители на Божурище излизат на протест с искане да бъдат предприети спешни мерки срещу преминаването на тежкотоварни автомобили през населеното място.
          Хората настояват трафикът на тирове да бъде изведен от главната улица в квартал „Толева махала“, която по думите им се е превърнала в истински кошмар.

          „Подложени сме на шум и задръствания, къщите ни се тресат от преминаващите камиони,“ споделят протестиращи жители.

          - Реклама -

          Проект за изграждане на обходен път съществува още от 2018 година, но до момента остава само на идейно ниво.

          Незаконна бариера таксува автомобили и пешеходци в Божурище Незаконна бариера таксува автомобили и пешеходци в Божурище

          „10 години държавата отсъства. Получаваме само обещания и празни приказки. Този път трябва да се изгради от АПИ и Столичната община, а средствата да дойдат от държавата,“ заяви един от участниците в протеста.

          Други жители разказват, че животът им е станал непоносим заради непрекъснатия поток от тежкотоварни камиони:

          „Живея в къща близо до улицата. Още в 4 сутринта тировете тръгват. Понякога си мисля, че домът ми ще се срути. Стават катастрофи, камионите минават с бясна скорост въпреки пешеходната пътека,“ разказа жена от района.

          Жителите настояват институциите да ускорят изграждането на обходния маршрут, който ще облекчи движението и ще върне спокойствието на квартала.

          Жители на Божурище излизат на протест с искане да бъдат предприети спешни мерки срещу преминаването на тежкотоварни автомобили през населеното място.
          Хората настояват трафикът на тирове да бъде изведен от главната улица в квартал „Толева махала“, която по думите им се е превърнала в истински кошмар.

          „Подложени сме на шум и задръствания, къщите ни се тресат от преминаващите камиони,“ споделят протестиращи жители.

          - Реклама -

          Проект за изграждане на обходен път съществува още от 2018 година, но до момента остава само на идейно ниво.

          Незаконна бариера таксува автомобили и пешеходци в Божурище Незаконна бариера таксува автомобили и пешеходци в Божурище

          „10 години държавата отсъства. Получаваме само обещания и празни приказки. Този път трябва да се изгради от АПИ и Столичната община, а средствата да дойдат от държавата,“ заяви един от участниците в протеста.

          Други жители разказват, че животът им е станал непоносим заради непрекъснатия поток от тежкотоварни камиони:

          „Живея в къща близо до улицата. Още в 4 сутринта тировете тръгват. Понякога си мисля, че домът ми ще се срути. Стават катастрофи, камионите минават с бясна скорост въпреки пешеходната пътека,“ разказа жена от района.

          Жителите настояват институциите да ускорят изграждането на обходния маршрут, който ще облекчи движението и ще върне спокойствието на квартала.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев наложи вето върху разрешението на ДАНС за продажбата на „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. С...
          Общество

          „Най-силното земетресение от половин век“: Как е усетен трусът у нас?

          Никола Павлов -
          Днешното земетресение с епицентър в Северна Гърция бе усетено на територията на цялата Смолянска област, съобщи пред БТА заместник областният управител Андриян Петров. „Толкова силен...
          Крими

          Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото

          Георги Петров -
          26-годишен мъж е задържан за грабеж над студент от Германия на метростанция „Сердика“ в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Инцидентът е станал на 30...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions