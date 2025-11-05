Зохран Мамдани – първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

Левият кандидат на Демократическата партия Зохран Мамдани предизвика истинска сензация, след като спечели изборите за кмет на Ню Йорк. Така той стана 111-ият кмет на мегаполиса и първият мюсюлманин и социалист, който заема този пост в историята на града.
Бивш „второкласен рапър“ от Куинс, който получава американско гражданство едва през 2018 г., Мамдани се определя като „прогресивен и мюсюлманин“. Именно този профил дразни републиканците, а текущият президент на Америка Доналд Тръмп го нарече „луд комунист“.
Подкрепа от левицата и критики от републиканците
Веднага след победата му редица влиятелни демократи го поздравиха. Бърни Сандърс заяви, че Мамдани „се е изправил срещу политическия, икономическия и медийния естаблишмънт и го е победил“.
Александрия Окасио-Кортес също му благодари за „победата над милиардерите и лобистите“, докато Бил Клинтън, Чък Шумер и Хакийм Джефрис го поздравиха по-умерено.
В същото време републиканците реагираха остро. В своята платформа Truth Social Доналд Тръмп написа:
От Уганда до Ню Йорк – историята на един нов американски символ
Роден през 1991 г. в Кампала, Уганда, Мамдани израства между Африка и Америка. Майка му, Мира Наир, е прочута режисьорка („Сватба в мусоните“), а баща му, Махмуд Мамдани, е уважаван историк и преподавател в Колумбийския университет.
След дипломирането си по африкански изследвания, той се връща в Ню Йорк, където работи като жилищен консултант, подпомагайки семейства с ниски доходи. Тази дейност го тласка към политиката, а през 2020 г. е избран в щатското събрание на Ню Йорк.
Интересното е, че Мамдани е и част от нюйоркската хип-хоп сцена, известен под псевдонима Mr. Cardamom. Клипът към песента му „Nani“ е заснет именно на метростанцията Astoria Boulevard – мястото, от което по-късно стартира и политическата му кампания.
„Противоотрова на омразата“
В своите кампании Мамдани често подчертава, че иска да бъде „противоотрова срещу администрацията на Тръмп и разпространяваната от нея омраза“.
Неговата програма е насочена към работническата и средната класа и включва:
- замразяване на наемите;
- безплатен автобусен транспорт;
- инвестиции в психичното здраве и грижите за деца;
- общински магазини за храни;
- повишаване на минималната заплата до 30 долара на час до 2030 г.
Тези идеи му донесоха и остри критики – дори от вътрешнопартийни опоненти като Андрю Куомо, когото Мамдани контрира с думите:
Подкрепа за Палестина и сблъсък с израелската политика
Мамдани е сред най-гласовитите защитници на палестинската кауза в американската политика. През 2023 г. участва в гладна стачка за прекратяване на огъня в Газа, наричайки израелските действия „геноцид“. Той дори обяви, че ще арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той пристигне в Ню Йорк, тъй като срещу него има международна заповед за арест.
Тези позиции предизвикаха нови атаки от консервативни среди, но Мамдани отговори ясно:
„Новият Обама“ на Ню Йорк?
Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс заяви, че ентусиазмът около Мамдани ѝ напомня за възхода на Барак Обама:
Зохран Мамдани вече се превръща в символ на новото поколение американски лидери, за които политиката не е кариера, а борба за социална справедливост — от метрото в Астория до кметството на най-големия град в Америка.