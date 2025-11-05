НА ЖИВО
          Зохран Мамдани – първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

          Снимка: БГНЕС
          Левият кандидат на Демократическата партия Зохран Мамдани предизвика истинска сензация, след като спечели изборите за кмет на Ню Йорк. Така той стана 111-ият кмет на мегаполиса и първият мюсюлманин и социалист, който заема този пост в историята на града.

          Бивш „второкласен рапър“ от Куинс, който получава американско гражданство едва през 2018 г., Мамдани се определя като „прогресивен и мюсюлманин“. Именно този профил дразни републиканците, а текущият президент на Америка Доналд Тръмп го нарече „луд комунист“.

          „Написахме история. Както каза Нелсън Мандела — винаги изглежда невъзможно, докато не се направи. Приятели, ние го направихме.“
          — Зохран Мамдани, след победата си на 24 юни 2025 г. в Куинс.

          Подкрепа от левицата и критики от републиканците

          Веднага след победата му редица влиятелни демократи го поздравиха. Бърни Сандърс заяви, че Мамдани „се е изправил срещу политическия, икономическия и медийния естаблишмънт и го е победил“.
          Александрия Окасио-Кортес също му благодари за „победата над милиардерите и лобистите“, докато Бил Клинтън, Чък Шумер и Хакийм Джефрис го поздравиха по-умерено.

          В същото време републиканците реагираха остро. В своята платформа Truth Social Доналд Тръмп написа:

          „Демократите най-накрая преминаха границата. Зохран Мамдани е истински комунистически лунатик… малко по-нелеп от останалите радикали.“

          От Уганда до Ню Йорк – историята на един нов американски символ

          Роден през 1991 г. в Кампала, Уганда, Мамдани израства между Африка и Америка. Майка му, Мира Наир, е прочута режисьорка („Сватба в мусоните“), а баща му, Махмуд Мамдани, е уважаван историк и преподавател в Колумбийския университет.

          След дипломирането си по африкански изследвания, той се връща в Ню Йорк, където работи като жилищен консултант, подпомагайки семейства с ниски доходи. Тази дейност го тласка към политиката, а през 2020 г. е избран в щатското събрание на Ню Йорк.

          Интересното е, че Мамдани е и част от нюйоркската хип-хоп сцена, известен под псевдонима Mr. Cardamom. Клипът към песента му „Nani“ е заснет именно на метростанцията Astoria Boulevard – мястото, от което по-късно стартира и политическата му кампания.

          „Противоотрова на омразата“

          В своите кампании Мамдани често подчертава, че иска да бъде „противоотрова срещу администрацията на Тръмп и разпространяваната от нея омраза“.
          Неговата програма е насочена към работническата и средната класа и включва:

          • замразяване на наемите;
          • безплатен автобусен транспорт;
          • инвестиции в психичното здраве и грижите за деца;
          • общински магазини за храни;
          • повишаване на минималната заплата до 30 долара на час до 2030 г.

          Тези идеи му донесоха и остри критики – дори от вътрешнопартийни опоненти като Андрю Куомо, когото Мамдани контрира с думите:

          Гордея се, че нямам опита на Андрю Куомо с корупцията, скандалите и позора

          Подкрепа за Палестина и сблъсък с израелската политика

          Мамдани е сред най-гласовитите защитници на палестинската кауза в американската политика. През 2023 г. участва в гладна стачка за прекратяване на огъня в Газа, наричайки израелските действия „геноцид“. Той дори обяви, че ще арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той пристигне в Ню Йорк, тъй като срещу него има международна заповед за арест.

          Тези позиции предизвикаха нови атаки от консервативни среди, но Мамдани отговори ясно:

          „Повтарям при всяка възможност — в този град и в тази страна няма място за антисемитизъм.“

          „Новият Обама“ на Ню Йорк?

          Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс заяви, че ентусиазмът около Мамдани ѝ напомня за възхода на Барак Обама:

          „Не съм виждала такъв ентусиазъм от времето на Обама.“

          Зохран Мамдани вече се превръща в символ на новото поколение американски лидери, за които политиката не е кариера, а борба за социална справедливост — от метрото в Астория до кметството на най-големия град в Америка.

