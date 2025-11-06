НА ЖИВО
          20 екипажа от три държави ще премерят сили в рали „Пампорово" 2025

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Официалният списък на участниците за четвъртото издание на рали „Пампорово“ вече е публикуван. В надпреварата, която ще се проведе на 8 и 9 ноември, ще се включат 20 екипажа от България, Румъния и Гърция, които ще преминат през живописните и предизвикателни отсечки на Родопите.

          Сред водещите имена са Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20N Rally2 – победители от рали „Дряново“, които ще се борят за още една победа в края на сезона. Сериозен конкурент за тях ще бъдат Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Skoda Fabia Rally2 evo, доказали стабилност и висока скорост през годината.

          В списъка фигурират и Александър Томов и Недялко Сивов с Renault Clio Rally3, както и Кирил Тодоров и Георги Аврамов с Opel Corsa Rally4.
          Конкуренцията в клас RC5 ще бъде ожесточена – участие са заявили Петър и Любка Йорданови, Динко Иванов и Явор Брънков, както и румънският дамски екипаж Кристияна Опреа и Алексия Партени с Renault Clio Rally5, които ще дебютират в Пампорово.

          „Имаме чудесен списък от екипажи – съчетание от опитни шампиони, международни участници и нови имена. Очакваме динамично, оспорвано и безопасно състезание, което ще завърши сезона подобаващо,“ споделят организаторите.

          От Гърция пристига и дуото Василис Фигкиорис и Кристос Китсос, които ще стартират с Opel Ascona B в клас HC2, добавяйки ретро атмосфера към състезанието.
          Българските фенове ще видят и Добрин Борисов и Пламен Иванов с Renault Clio Maxi, както и Георги Чакъров и Инна Стоянова с BMW E30.

          Сред участниците ще има и дамски екип от БългарияДиана Стоянова и Иванела Иванова с Honda Civic Type R, които ще защитават цветовете на СКА „Диамо“.

          Шампионите Мартин Сурилов и Ханко Юриев няма да участват тази година заради инцидента им на рали „Арджешулуй“ в Румъния.

          С девет скоростни етапа с обща дължина от близо 89 км, рали „Пампорово“ обещава истински финал на националния сезон. Състезанието ще започне в събота, 8 ноември, с церемониален старт пред хотел „Перелик“, а кулминацията ще бъде градският етап в Смолян в неделя, където ще се проведе и церемонията по награждаването.

          Пампорово отново ще се превърне в сърцето на българския рали спорт – с емоции, шум от двигатели и неповторимия пейзаж на Родопите.

