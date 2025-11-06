Агитката на ЦСКА с шествие преди дербито

Организираните привърженици на ЦСКА ще направят шествие преди Вечното дерби с Левски тази събота. Сблъсъкът от 15-ия кръг на Първа лига ще се играе на Националния стадион и започва в 15 часа.

Шествието на „червените“ запалянковци ще започне в 13:30 часа от традиционното място на ул. „Цар Иван Асен“.

Утре пък агитката ще бъде на клубната база в Панчарево, за да вдъхне допълнителен кураж на водения от Христо Янев отбор.

Ето какво написаха Трибуна Сектор Г:

„Армейци,

В събота от 12:30 ч. започваме да се събираме на едно добре познато място, а точно час по-късно ще потеглим към Националния стадион. Не закъснявайте!

Припомняме, че утре в 15:00 ч. ви очакваме пред базата в Панчарево, за да вдъхнем допълнителна сила и кураж на Ицо и футболистите. Ще се видим там!

До последен дъх и с цялото сърце!“.