      четвъртък, 06.11.25
          НачалоСпортФутбол

          Агитката на ЦСКА с шествие преди дербито

          Феновете на "червените" се събират в 12:30 на улица "Цар Иван Асен"

          Снимка: www.facebook.com/SectorGStand?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Организираните привърженици на ЦСКА ще направят шествие преди Вечното дерби с Левски тази събота. Сблъсъкът от 15-ия кръг на Първа лига ще се играе на Националния стадион и започва в 15 часа.

          Шествието на „червените“ запалянковци ще започне в 13:30 часа от традиционното място на ул. „Цар Иван Асен“.

          Утре пък агитката ще бъде на клубната база в Панчарево, за да вдъхне допълнителен кураж на водения от Христо Янев отбор.

          Ето какво написаха Трибуна Сектор Г:

          „Армейци,
          В събота от 12:30 ч. започваме да се събираме на едно добре познато място, а точно час по-късно ще потеглим към Националния стадион. Не закъснявайте!
          Припомняме, че утре в 15:00 ч. ви очакваме пред базата в Панчарево, за да вдъхнем допълнителна сила и кураж на Ицо и футболистите. Ще се видим там!
          До последен дъх и с цялото сърце!“.

