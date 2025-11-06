НА ЖИВО
          Анджелина Джоли посети Херсон и Николаев

          Анджелина Джоли в Украйна
          Анджелина Джоли в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Холивудската актриса Анджелина Джоли посети не само Херсон, но и Николаев по време на визитата си в Украйна. Пътуването беше организирано от фондация „Наследство на войната“ (Legacy of War Foundation).

          Според официалното прессъобщение звездата е прекарала време с медицински персонал, семейства и доброволци, които продължават ежедневието си сред постоянното присъствие на дронове, заплахата от обстрел и мини.

          Джоли видя как в някои райони на града са инсталирани мрежи по обществените пътища, за да се осигури известна защита от атаки с дронове. Тя също така видя как украинците продължават да лекуват и преподават в укрепени подземни съоръжения.

          „Хората от Николаев и Херсон живеят в постоянна опасност, но отказват да се предадат. Докато правителствата по целия свят обръщат гръб на защитата на цивилното население, тяхната сила и взаимна подкрепа са дълбоко уважавани. Повече от три години конфликт – и умората е очевидна, но също така и решителността. Семействата искат сигурност, мир и шанс да възстановят живота си“, отбеляза Джоли.

          Тя добави, че дипломацията и защитата на цивилното население не трябва да изчезват в тази брутална война на оръжия и технологии.

