      четвъртък, 06.11.25
          Атанас Славов: Управляващите искат Главен прокурор на къса каишка

          „ВСС е три години над мандата си, това го прави зависим от конюнктурата.“

          Това каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Атанас Славов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Славов обясни, че решението на Конституционният съд да върне голяма част от направената съдебна реформа е попречило на влизане в сила на добри решения като това за разделянето на ВСС на две квоти, като в прокурорската такава да има превес на парламентарната квота.

          Славов беше категоричен, че управляващите искат Главен прокурор, който да е на къса каишка. Той посочи, че ПП-ДБ имат само 36 народни представители, което не е достатъчно дори за блокираща квота.

          Гостът коментира и отношенията в коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“. Той посочи, че двете формации са единни по най-важните въпроси. По думите му няма нищо лошо в различията, защото така се стига до плурализъм.

