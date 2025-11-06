Българин е сред задържаните при мащабна акция за над 3 тона кокаин в Нидерландия

Остава оскъдна информация за 51-годишния българин, арестуван в Нидерландия по време на операция, при която бяха иззети над 3 тона кокаин на стойност 250 милиона евро.

„Прокуратурата в Нидерландия по принцип не разкрива подробности за арестуваните лица," коментира журналистът Дирк ван Хартен в ефира на Нова телевизия.

Той уточни, че ако вината на българина бъде доказана, в зависимост от ролята му в престъплението, го очакват няколко години затвор.

Според Ван Хартен все още не е ясно какъв е бил маршрутът на наркотика и дали той е бил предназначен за европейския пазар.

„Много от наркотиците влизат в Европа през пристанищата на Белгия и Нидерландия. Селото, където беше направено откритието, се намира точно по средата между тях. Оттук често дрогата продължава към Германия,“ обясни той.

Всички осем задържани лица са поставени под строг режим на задържане и трябва да се явят пред разследващ магистрат на 6 ноември.

Припомняме, че в понеделник полицията откри огромното количество кокаин в склад в град Мьордейк.

Сред арестуваните са: