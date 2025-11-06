Българин е сред задържаните при мащабна акция за над 3 тона кокаин в Нидерландия

Остава оскъдна информация за 51-годишния българин, арестуван в Нидерландия по време на операция, при която бяха иззети над 3 тона кокаин на стойност 250 милиона евро.
Той уточни, че ако вината на българина бъде доказана, в зависимост от ролята му в престъплението, го очакват няколко години затвор.
Според Ван Хартен все още не е ясно какъв е бил маршрутът на наркотика и дали той е бил предназначен за европейския пазар.
Всички осем задържани лица са поставени под строг режим на задържане и трябва да се явят пред разследващ магистрат на 6 ноември.
Припомняме, че в понеделник полицията откри огромното количество кокаин в склад в град Мьордейк.
Сред арестуваните са:
- трима мъже от Бреда – на 21, 22 и 35 години,
- 30-годишен колумбиец,
- 38-годишен британец,
- 41-годишен мароканец,
- 47-годишен мъж от Розендал,
както и българинът на 51 години.
