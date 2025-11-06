НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Българин е сред задържаните при мащабна акция за над 3 тона кокаин в Нидерландия

          0
          23
          Снимка: СДВР
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Остава оскъдна информация за 51-годишния българин, арестуван в Нидерландия по време на операция, при която бяха иззети над 3 тона кокаин на стойност 250 милиона евро.

          „Прокуратурата в Нидерландия по принцип не разкрива подробности за арестуваните лица,“

          коментира журналистът Дирк ван Хартен в ефира на Нова телевизия.
          - Реклама -
          Голям удар в Петрич! Задържаха емблематичен наркодилър с близо 100 000 лв. Голям удар в Петрич! Задържаха емблематичен наркодилър с близо 100 000 лв.

          Той уточни, че ако вината на българина бъде доказана, в зависимост от ролята му в престъплението, го очакват няколко години затвор.

          Според Ван Хартен все още не е ясно какъв е бил маршрутът на наркотика и дали той е бил предназначен за европейския пазар.

          „Много от наркотиците влизат в Европа през пристанищата на Белгия и Нидерландия. Селото, където беше направено откритието, се намира точно по средата между тях. Оттук често дрогата продължава към Германия,“

          обясни той.
          Акция на ГДБОП: Задържаха огромни количества фентанил Акция на ГДБОП: Задържаха огромни количества фентанил

          Всички осем задържани лица са поставени под строг режим на задържане и трябва да се явят пред разследващ магистрат на 6 ноември.

          Припомняме, че в понеделник полицията откри огромното количество кокаин в склад в град Мьордейк.

          Сред арестуваните са:

          • трима мъже от Бреда – на 21, 22 и 35 години,
          • 30-годишен колумбиец,
          • 38-годишен британец,
          • 41-годишен мароканец,
          • 47-годишен мъж от Розендал,
            както и българинът на 51 години.

          Остава оскъдна информация за 51-годишния българин, арестуван в Нидерландия по време на операция, при която бяха иззети над 3 тона кокаин на стойност 250 милиона евро.

          „Прокуратурата в Нидерландия по принцип не разкрива подробности за арестуваните лица,“

          коментира журналистът Дирк ван Хартен в ефира на Нова телевизия.
          - Реклама -
          Голям удар в Петрич! Задържаха емблематичен наркодилър с близо 100 000 лв. Голям удар в Петрич! Задържаха емблематичен наркодилър с близо 100 000 лв.

          Той уточни, че ако вината на българина бъде доказана, в зависимост от ролята му в престъплението, го очакват няколко години затвор.

          Според Ван Хартен все още не е ясно какъв е бил маршрутът на наркотика и дали той е бил предназначен за европейския пазар.

          „Много от наркотиците влизат в Европа през пристанищата на Белгия и Нидерландия. Селото, където беше направено откритието, се намира точно по средата между тях. Оттук често дрогата продължава към Германия,“

          обясни той.
          Акция на ГДБОП: Задържаха огромни количества фентанил Акция на ГДБОП: Задържаха огромни количества фентанил

          Всички осем задържани лица са поставени под строг режим на задържане и трябва да се явят пред разследващ магистрат на 6 ноември.

          Припомняме, че в понеделник полицията откри огромното количество кокаин в склад в град Мьордейк.

          Сред арестуваните са:

          • трима мъже от Бреда – на 21, 22 и 35 години,
          • 30-годишен колумбиец,
          • 38-годишен британец,
          • 41-годишен мароканец,
          • 47-годишен мъж от Розендал,
            както и българинът на 51 години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Стрелба по куче разтърси село Долно Абланово: „За мен този човек е убиец“

          Дамяна Караджова -
          Трагедия и страх в село Долно Абланово край Русе – жена изгуби домашния си любимец, след като неизвестен мъж откри стрелба по време на разходка.
          Общество

          Десетки семейства напуснаха домовете си заради рушащ се блок над строежа на метрото

          Дамяна Караджова -
          Кошмарът за хората от напукания и обявен за опасен блок в софийския квартал „Хаджи Димитър“ продължава.
          Политика

          Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета

          Георги Петров -
          „С подобни аргументи ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions