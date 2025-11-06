НА ЖИВО
          България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски ще подпишат споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел, който ще свърже България и Северна Македония.

          Проектът представлява стратегически елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“. С реализирането му ще бъде изградена липсващата жп връзка между двете държави, като се очаква значително подобряване на транспортната свързаност между Черно море и Адриатика.

          Тунелът ще осигури нови възможности за търговия, туризъм и по-бърз транспорт между София и Скопие, както и за целия регион на Балканите.

