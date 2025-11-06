Барселона с издънка в Белгия

Барселона се издъни в Белгия, правейки равенство 3:3 с Брюж в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

След равенството каталунците са извън топ 8 на класирането, заемайки 11-ото място със седем точки, Брюж е под номер 23 във временното класиране с четири точки.

В следващия кръг Барса има тежко гостуване на Челси, а Брюж е гост на Спортинг.

Брюж шокира Барселона още в шестата минута, когато Карлош Форбс поднесе топката на Николо Трезолди, а той се разписа във вратата на Войчех Шчесни.

Барселона успя да изравни в 8-ата минута. Фермин Лопес намери с перфектен пас Феран Торес, който пък от своя страна намери целта за 1:1.

В 10-ата минута диагонален изстрел на Фермин Лопес се отби в страничния стълб, а две минути след това Маркъс Рашфорд стреля на сантиметри над вратата.

Брюж отново излезе напред в резултата в 17-ата минута, когато защитата на Барса отново бе разсечена с няколко паса и Карлош Форбс, останал сам срещу Шчесни, го преодоля.

Жул Кунде също уцели гредата в 27-ата минута.

Нордин Джакерс показа рефлекс в 52-рата минута срещу Ламин Ямал.

В 60-ата минута Ерик Гарсия пробва изстрел от дистанция, който можеше да се превърне в много красив гол, но топката срещна напречната греда.

Ламин Ямал върна Барселона в мача в 61-вата минута. Десетката на Барселона премина през няколко играчи на Брюж, комбинира двойно с Фермин Лопес и майсторски насочи топката във вратата.

Белгийците обаче бързо се върнаха преднината. Отново кошмарна игра на каталунците в защита позволи на Карлош Форбс да отбележи второто си попадение в мача в 64-ата минута.

Антъни Тейлър първоначално свири дузпа за Брюж в 72-рата минута, но след преглед с ВАР промени решението си.

В 77-ата минута Ламин Ямал пробва техничен изстрел и след като топката се отби в Христос Цолис влезе в собствената му врата.

В първата минута на добавеното време Войчех Шчесни допусна груба грешка и позволи на Ромео Вермон да му отнеме топката и да я вкара, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради фал.