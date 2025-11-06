НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Барселона с издънка в Белгия

          В следващия кръг Барса има тежко гостуване на Челси, а Брюж е гост на Спортинг

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Барселона се издъни в Белгия, правейки равенство 3:3 с Брюж в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. 

          - Реклама -

          След равенството каталунците са извън топ 8 на класирането, заемайки 11-ото място със седем точки, Брюж е под номер 23 във временното класиране с четири точки. 

          В следващия кръг Барса има тежко гостуване на Челси, а Брюж е гост на Спортинг.

          Брюж шокира Барселона още в шестата минута, когато Карлош Форбс поднесе топката на Николо Трезолди, а той се разписа във вратата на Войчех Шчесни.

          Барселона успя да изравни в 8-ата минута. Фермин Лопес намери с перфектен пас Феран Торес, който пък от своя страна намери целта за 1:1. 

          В 10-ата минута диагонален изстрел на Фермин Лопес се отби в страничния стълб, а две минути след това Маркъс Рашфорд стреля на сантиметри над вратата. 

          Брюж отново излезе напред в резултата в 17-ата минута, когато защитата на Барса отново бе разсечена с няколко паса и Карлош Форбс, останал сам срещу Шчесни, го преодоля. 

          Жул Кунде също уцели гредата в 27-ата минута. 

          Нордин Джакерс показа рефлекс в 52-рата минута срещу Ламин Ямал.

          В 60-ата минута Ерик Гарсия пробва изстрел от дистанция, който можеше да се превърне в много красив гол, но топката срещна напречната греда. 

          Ламин Ямал върна Барселона в мача в 61-вата минута. Десетката на Барселона премина през няколко играчи на Брюж, комбинира двойно с Фермин Лопес и майсторски насочи топката във вратата. 

          Белгийците обаче бързо се върнаха преднината. Отново кошмарна игра на каталунците в защита позволи на Карлош Форбс да отбележи второто си попадение в мача в 64-ата минута.

          Антъни Тейлър първоначално свири дузпа за Брюж в 72-рата минута, но след преглед с ВАР промени решението си. 

          В 77-ата минута Ламин Ямал пробва техничен изстрел и след като топката се отби в Христос Цолис влезе в собствената му врата. 

          В първата минута на добавеното време Войчех Шчесни допусна груба грешка и позволи на Ромео Вермон да му отнеме топката и да я вкара, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради фал. 

          Барселона се издъни в Белгия, правейки равенство 3:3 с Брюж в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. 

          - Реклама -

          След равенството каталунците са извън топ 8 на класирането, заемайки 11-ото място със седем точки, Брюж е под номер 23 във временното класиране с четири точки. 

          В следващия кръг Барса има тежко гостуване на Челси, а Брюж е гост на Спортинг.

          Брюж шокира Барселона още в шестата минута, когато Карлош Форбс поднесе топката на Николо Трезолди, а той се разписа във вратата на Войчех Шчесни.

          Барселона успя да изравни в 8-ата минута. Фермин Лопес намери с перфектен пас Феран Торес, който пък от своя страна намери целта за 1:1. 

          В 10-ата минута диагонален изстрел на Фермин Лопес се отби в страничния стълб, а две минути след това Маркъс Рашфорд стреля на сантиметри над вратата. 

          Брюж отново излезе напред в резултата в 17-ата минута, когато защитата на Барса отново бе разсечена с няколко паса и Карлош Форбс, останал сам срещу Шчесни, го преодоля. 

          Жул Кунде също уцели гредата в 27-ата минута. 

          Нордин Джакерс показа рефлекс в 52-рата минута срещу Ламин Ямал.

          В 60-ата минута Ерик Гарсия пробва изстрел от дистанция, който можеше да се превърне в много красив гол, но топката срещна напречната греда. 

          Ламин Ямал върна Барселона в мача в 61-вата минута. Десетката на Барселона премина през няколко играчи на Брюж, комбинира двойно с Фермин Лопес и майсторски насочи топката във вратата. 

          Белгийците обаче бързо се върнаха преднината. Отново кошмарна игра на каталунците в защита позволи на Карлош Форбс да отбележи второто си попадение в мача в 64-ата минута.

          Антъни Тейлър първоначално свири дузпа за Брюж в 72-рата минута, но след преглед с ВАР промени решението си. 

          В 77-ата минута Ламин Ямал пробва техничен изстрел и след като топката се отби в Христос Цолис влезе в собствената му врата. 

          В първата минута на добавеното време Войчех Шчесни допусна груба грешка и позволи на Ромео Вермон да му отнеме топката и да я вкара, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради фал. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Галатасарай победи Аякс с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Галатасарай победи Аякс с 3:0 като гост в Шампионската лига, а Виктор Осимен отбеляза хеттрик, като две от попаденията бяха от дузпи. Така нападателят...
          Спорт

          Кайрат притесни Интер, но трите точки останаха в Милано

          Станимир Бакалов -
          Кайрат притесни Интер, но не успя да поднесе изненадата, а "нерадзурите" спечелиха с 2:1 мача си от Шампионската лига. Домакините поведоха в края на...
          Спорт

          Нюкасъл взе своето срещу Билбао

          Станимир Бакалов -
          Нюкасъл спечели с 2:0 домакинството си на Билбао, като победата бе абсолютно заслужена на база показаното на терена. Гостите от Испания така и не...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions