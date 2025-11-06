Байер Леверкузен постигна минимална победа над Бенфика и Моуриньо

Байер Леверкузен продължи силното си представяне в Шампионската лига, след като измъкна ценна и напълно заслужена победа с 1:0 над Бенфика насред Лисабон. „Аспирините“ отново показаха добре познатата си ефективност, като превърнаха един от малкото си шансове в златен гол, дело на Патрик Шик в 65-ата минута.

Двубоят на стадион „Да Луж“ предложи очаквано високо темпо и доминация на домакините, но без резултат. Бенфика отправи цели 21 удара, шест от които намериха очертанията на вратата, но Лукас Храдецки бе безупречен под рамката.

Гостите от Леверкузен не впечатлиха с блясък, но с изключителна дисциплина и прецизност. В 65-ата минута Флорян Вирц изведе Патрик Шик с отлично подаване, а чешкият нападател не сбърка – с хладнокръвен удар по земя направи 0:1 и хвърли в тишина трибуните в Лисабон.

До края „орлите“ се хвърлиха ва-банк в атака – Николас Отаменди и Доди Люкебакио пропуснаха златни възможности да изравнят, а в добавеното време дори Грималдо можеше да удвои преднината на германците, но не уцели вратата.

За Бенфика това бе трета поредна загуба в груповата фаза и тимът остава без точки, което сериозно усложнява задачата му за продължаване напред. Леверкузен, от своя страна, се изкачи на 21-о място в общото класиране на груповата фаза с актив от 5 точки, затвърждавайки реномето си на един от най-стабилните и организирани отбори в турнира.