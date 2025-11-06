НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Байер Леверкузен постигна минимална победа над Бенфика и Моуриньо

          0
          0
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байер Леверкузен продължи силното си представяне в Шампионската лига, след като измъкна ценна и напълно заслужена победа с 1:0 над Бенфика насред Лисабон. „Аспирините“ отново показаха добре познатата си ефективност, като превърнаха един от малкото си шансове в златен гол, дело на Патрик Шик в 65-ата минута.

          - Реклама -

          Двубоят на стадион „Да Луж“ предложи очаквано високо темпо и доминация на домакините, но без резултат. Бенфика отправи цели 21 удара, шест от които намериха очертанията на вратата, но Лукас Храдецки бе безупречен под рамката.

          Гостите от Леверкузен не впечатлиха с блясък, но с изключителна дисциплина и прецизност. В 65-ата минута Флорян Вирц изведе Патрик Шик с отлично подаване, а чешкият нападател не сбърка – с хладнокръвен удар по земя направи 0:1 и хвърли в тишина трибуните в Лисабон.

          До края „орлите“ се хвърлиха ва-банк в атака – Николас Отаменди и Доди Люкебакио пропуснаха златни възможности да изравнят, а в добавеното време дори Грималдо можеше да удвои преднината на германците, но не уцели вратата.

          За Бенфика това бе трета поредна загуба в груповата фаза и тимът остава без точки, което сериозно усложнява задачата му за продължаване напред. Леверкузен, от своя страна, се изкачи на 21-о място в общото класиране на груповата фаза с актив от 5 точки, затвърждавайки реномето си на един от най-стабилните и организирани отбори в турнира.

          Байер Леверкузен продължи силното си представяне в Шампионската лига, след като измъкна ценна и напълно заслужена победа с 1:0 над Бенфика насред Лисабон. „Аспирините“ отново показаха добре познатата си ефективност, като превърнаха един от малкото си шансове в златен гол, дело на Патрик Шик в 65-ата минута.

          - Реклама -

          Двубоят на стадион „Да Луж“ предложи очаквано високо темпо и доминация на домакините, но без резултат. Бенфика отправи цели 21 удара, шест от които намериха очертанията на вратата, но Лукас Храдецки бе безупречен под рамката.

          Гостите от Леверкузен не впечатлиха с блясък, но с изключителна дисциплина и прецизност. В 65-ата минута Флорян Вирц изведе Патрик Шик с отлично подаване, а чешкият нападател не сбърка – с хладнокръвен удар по земя направи 0:1 и хвърли в тишина трибуните в Лисабон.

          До края „орлите“ се хвърлиха ва-банк в атака – Николас Отаменди и Доди Люкебакио пропуснаха златни възможности да изравнят, а в добавеното време дори Грималдо можеше да удвои преднината на германците, но не уцели вратата.

          За Бенфика това бе трета поредна загуба в груповата фаза и тимът остава без точки, което сериозно усложнява задачата му за продължаване напред. Леверкузен, от своя страна, се изкачи на 21-о място в общото класиране на груповата фаза с актив от 5 точки, затвърждавайки реномето си на един от най-стабилните и организирани отбори в турнира.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Самарджич покори „Велодром“ с късен шедьовър за Аталанта

          Станимир Бакалов -
          Аталанта сложи край на серията си от лоши гостувания, постигайки победа с 1:0 над Олимпик Марсилия на "Стад Велодром" в мач от основната фаза...
          Спорт

          Галатасарай победи Аякс с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Галатасарай победи Аякс с 3:0 като гост в Шампионската лига, а Виктор Осимен отбеляза хеттрик, като две от попаденията бяха от дузпи. Така нападателят...
          Спорт

          Барселона с издънка в Белгия

          Станимир Бакалов -
          Барселона се издъни в Белгия, правейки равенство 3:3 с Брюж в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.  След равенството каталунците са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions