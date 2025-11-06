НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

          За Базел това бе втора победа в четири мача и те са 16-и в класирането на Лига Европа

          0
          1
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Базел надделя с 3:1 над ФКСБ в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. С два гола се отличи легендата Джердан Шакири (19’ дузпа, 73’), а Ибрахим Салах (88’) оформи крайния резултат. Северните ни съседи играха през почти цялото продължение на двубоя с човек по-малко, след като вратарят на тима Щефан Тарновану бе изгонен още в 12-ата минута, а Дариус Олаур вкара единствения гол за румънците в 57-ата минута.

          - Реклама -

          Срещата започна изключително неприятно за гостите, които останаха с човек по-малко още преди изтичането на четвърт час игра, когато Тарновану игра с ръка извън наказателното поле и бе изгонен с директен червен картон. Именно от изпълнението на нарушението пък топката срещна ръката на играч на ФКСБ и се стигна до дузпа, реализирана от Шакири. Противно на логиката в 57-ата минута румънците изравниха след великолепно изпълнение на Дариуш Олару, който отлично пое подаване и още по-красиво прехвърли вратаря на домакините. Базел все пак стигна до нов гол в 74-ата минута, когато далечен удар срещна гредата, а Шакири бе близо и успя със своята добавка. Домакините добавиха и трети гол в края на срещата, който само оформи крайния резултат.

          За Базел това бе втора победа в четири мача и те са 16-и в класирането на Лига Европа. ФКСБ пък записа трето поредно поражение след успеха на старта като гост на Го Ахед Ийгълс.

          Базел надделя с 3:1 над ФКСБ в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. С два гола се отличи легендата Джердан Шакири (19’ дузпа, 73’), а Ибрахим Салах (88’) оформи крайния резултат. Северните ни съседи играха през почти цялото продължение на двубоя с човек по-малко, след като вратарят на тима Щефан Тарновану бе изгонен още в 12-ата минута, а Дариус Олаур вкара единствения гол за румънците в 57-ата минута.

          - Реклама -

          Срещата започна изключително неприятно за гостите, които останаха с човек по-малко още преди изтичането на четвърт час игра, когато Тарновану игра с ръка извън наказателното поле и бе изгонен с директен червен картон. Именно от изпълнението на нарушението пък топката срещна ръката на играч на ФКСБ и се стигна до дузпа, реализирана от Шакири. Противно на логиката в 57-ата минута румънците изравниха след великолепно изпълнение на Дариуш Олару, който отлично пое подаване и още по-красиво прехвърли вратаря на домакините. Базел все пак стигна до нов гол в 74-ата минута, когато далечен удар срещна гредата, а Шакири бе близо и успя със своята добавка. Домакините добавиха и трети гол в края на срещата, който само оформи крайния резултат.

          За Базел това бе втора победа в четири мача и те са 16-и в класирането на Лига Европа. ФКСБ пък записа трето поредно поражение след успеха на старта като гост на Го Ахед Ийгълс.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Панатинайкос разплака Малмьо в края

          Станимир Бакалов -
          Отборът на Панатинайкос стигна до драматична победа с 1:0 срещу тима на Малмьо ФФ в среща от 4-ия кръг на основната схема в Лига...
          Футбол

          Левскарите организират синьо шествие в столицата

          Николай Минчев -
          Националният клуб на привържениците на Левски (НКП) обяви традиционното шествие на феновете на "сините" преди поредното издание на Вечното дерби с ЦСКА. Сблъсъкът на...
          Футбол

          Ясни са 11-те номинирани за наградите FIFA The Best

          Владимир Висоцки -
          Международната централа на футбола (ФИФА) официално представи списъка с номинираните за престижните годишни отличия FIFA The Best.В оценката се разглеждат постиженията на играчите и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions