      четвъртък, 06.11.25
          Футбол

          БФС подкрепи ГЕРБ

          От ръководния орган приветстваха решението Законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Българският футболен съюз приветства решението Законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание. Това е дългоочаквана и изключително необходима стъпка към гарантиране сигурността на всички, които обичат футбола и спорта като цяло.

          „Категорично заявяваме, че БФС подкрепя приемането на този закон. Вярваме, че той е ключът към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи. От години настояваме за по-ясни, ефективни и приложими правила и санкции, които да дадат реални инструменти на институциите и организаторите на спортни събития.

          В тази връзка приветстваме включването на Българския футболен съюз в процеса по финализиране на текста между първо и второ четене. Това ще ни позволи да допринесем с експертиза и да гарантираме, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики. БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес – с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички.

          Убедени сме, че с общи усилия може да бъде постигната устойчиво работеща среда, която да върне семействата по трибуните и да даде възможност на българския футбол да се развива в сигурна и позитивна атмосфера.

          Българският футболен съюз ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да се гарантира, че новата законова рамка ще осигури така желаната от всички ни сигурност в рамките на спортните събития“, гласи позицията на БФС.

          Война

          Украйна проведе операция по унищожението на важна база за „Шахеди“ на руснаците в Донецк

          Иван Христов -
          В Донецк, след месеци щателна подготовка, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожили база за съхранение, монтаж и изстрелване на дронове-камикадзе тип „Шахед“. Това...
          Футбол

          Мустафа Сангаре за ЦСКА: Тези дербита са смисълът на футбола, трябва задължително трябва да спечелим

          Николай Минчев -
          Една от големите звезди на Левски – Мустафа Сангаре, е оптимист за предстоящото Вечно дерби с ЦСКА, което се явява голямо изпитание за „сините“...
          Политика

          Борисов: Санкциите по „Магнитски“ могат да бъдат отменени, ако лицето се е поправило

          Никола Павлов -
          Санкциите по закона „Магнитски“ могат да бъдат отменени, ако засегнатото лице се е поправило, заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. „Не...

