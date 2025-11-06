Ситуацията в Покровск не се е променила съществено през последните дни. Боевете продължават в северните покрайнини, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) запазват последната си голяма точка на съпротива във високите сгради в североизточната част на града, близо до силициевия завод (зеленият правоъгълник на главната карта), пише Military analytics.

В същото време, отбелязват от Telegram канала, точно зад блока от високи сгради, започва „сива зона“, зад която ВСУ продължават да се бият. Това е доста важен нюанс, който трябва да се разбере. Според Генералния щаб на украинската армия, в опита за задържане на Покровск участват: 425-ти щурмови полк, екипажи на Службата за специални операции и обединени групи от Силите за специални операции, Въздушно-десантните войски, Националната гвардия и Главното разузнавателно управление (ГУР), и те се бият в сивата зона.

Тези обединени групи показват също, че украинските въоръжени сили нямат достатъчно резерви, поради което специалните части, особено тези, сглобени от всички в обединени групи, се използват просто като щурмова пехота при контраатаки в градски бой.

Важното тук е, че досега тези елитни специални части не са успели да променят ситуацията в Покровск по никакъв начин и не се очаква някога да го направят.

Освен това се предполага, че специалните части на ГУР са били свалени с хеликоптер, за да улеснят въздушния транспорт на подкрепления от Гришино. Този план, ако е бил такъв, се е провалил. Не само че подкрепленията не са пристигнали, но и руските въоръжени сили вече се опитват да настъпят към Гришино. Някои малки патрулни групи дори са успели да достигнат „покрайнините“, макар че, изглежда, с катастрофални резултати.

Следователно, за ВСУ фокусът вече не е върху задържането на Покровск, а поне върху това да се запази Гришино. Дори частична загуба на това селище може да има тежки последици, тъй като би отблъснала украинските войски с безпилотни летателни апарати от позициите им, най-близо до Покровск.

Освен това, на противоположния фланг, ВСУ се справят сравнително добре, както може да се види на втория слайд:

▪ Новое Шахово, Сухецкое и Дорожное са загубени от руските въоръжени сили;

▪Родинское е сива зона; все още не е превзето;

▪Серия от механизирани атаки срещу Новое Шахово не завършиха с нищо; то не е превзето; руските въоръжени сили също не успяха да консолидират позицията си във Владимировка, въпреки че някои бронирани машини с пехота са достигнали до нея.

„Украинските въоръжени сили сега се опитват да приложат вече съвсем ясен план. Руското командване, осъзнавайки, че пробивът при Доброполе се е провалил – и съм сигурен, че са осъзнали това именно след серия от неуспешни атаки срещу Новое Шахово – премести основните си усилия към Покровск, ход, от който украинската армия успя да се възползва. Докато руските въоръжени сили превземат Покровск, украинските въоръжени сили продължават да отрязват целия този фланг. В резултат на това, ако всичко се получи, украинските въоръжени сили поне ще деблокират Мирноград, който все още се държи много по-добре от Покровск, въпреки че логистиката до него отдавна е затруднена.

Разбира се, тази задача едва ли ще е лесна, но въпреки това е възможно да се изпълни планът; украинските въоръжени сили напредват почти ежедневно по този участък от фронта. Съответно, има смисъл да се продължи да се държи Мирноград, докато има ресурси за развитие на настъплението по фронта от Шахово до Родинское.

Единственият въпрос е дали украинските въоръжени сили ще имат сили и време? Водейки подобни битки, Киев се отказва от стратегията си да изтощава руските въоръжени сили с „линия от дронове“ и започва да се бие по правилата, наложени от Генералния щаб на руските въоръжени сили. Историята напомня на Бахмут, дори в детайлите, защото, както преди почти три години, Сирски е принуден да разположи висококачествени подразделения срещу, макар и не криминали, но и доста специфичен „бонус“ контингент. Причината е ясна: мобилизираните войски може да са готови да се бият в отбрана, но не трябва да се рискува масовото им изпращане в щурм“, пишат от Telegram канала.