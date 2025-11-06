НА ЖИВО
          Бившият зам-началник Генщаба на ВСУ прогнозира къде ще падне следващия удар на руската армия в Донбас, алармира за ситуацията в Днепропетровска област

          Следващата цел на руската армия в Донбас ще бъде Константиновка, според генерал-лейтенант в оставка Игор Романенко, бивш заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          В ефира на телевизионния канал „Еспресо“ той предположи, че градът ще бъде атакуван от три посоки. Русия може да настъпи директно от Покровск, от посока Торецк и от Часов Яр.

          „Врагът планира да настъпи по-нататък по нашата линия Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск“, уверен е той.

          Освен това Романенко оцени ситуацията в Днепропетровска област. Според него руски части са проникнали до 20 километра в някои райони и използва така наречената тактика „хиляда разреза“.

          „Ако погледнете картата, това проникване в редица населени места, които врагът частично е превзел, е частично отвоювано от Силите за отбрана“, обясни генерал-лейтенантът.

          Романенко добави, че половината от територията, превзета от Русия през септември, е в Днепропетровска област. Но до октомври тази цифра се е увеличила до 70%.

