Борисов: Санкциите по „Магнитски“ могат да бъдат отменени, ако лицето се е поправило

Санкциите по закона „Магнитски“ могат да бъдат отменени, ако засегнатото лице се е поправило, заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Не е далече времето, в което медиите разпространяваха, че Делян Пеевски се е поправил. Десетки закони са подписани от Борисов, Петков, Пеевски, Христо Иванов", посочи той.

Борисов подчерта, че Пеевски активно участва в законодателния процес и изрази мнение, че общата работа между различни политически сили е важна за стабилността на държавата.

„Единствената ми критика към Христо Иванов е, че напусна. Сега трябваше заедно да обясняваме за нещата, които сме правили заедно“, коментира още лидерът на ГЕРБ.

По повод финансовата рамка за следващата година Борисов заяви, че „този бюджет е коалиционен“ и увери, че няма да допусне риск за държавните финанси.