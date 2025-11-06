Борисов: Санкциите по „Магнитски“ могат да бъдат отменени, ако лицето се е поправило

Санкциите по закона „Магнитски“ могат да бъдат отменени, ако засегнатото лице се е поправило, заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Борисов подчерта, че Пеевски активно участва в законодателния процес и изрази мнение, че общата работа между различни политически сили е важна за стабилността на държавата.
По повод финансовата рамка за следващата година Борисов заяви, че „този бюджет е коалиционен“ и увери, че няма да допусне риск за държавните финанси.
