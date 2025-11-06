БСП: Нормално е да се вдигнат осигуровките

Предстоящото увеличаване на пенсиите налага увеличение на осигуровките с 2%, заяви депутатът от БСП Драгомир Стойнев пред журналисти в парламента.

„Предстои увеличаване на пенсии, нормално е с 2% да се вдигнат осигуровките“, каза Стойнев и подчерта, че БСП ще настоява за премахване на плоския данък и връщане към прогресивното данъчно облагане. - Реклама -

Той уточни, че след приемането на бюджета левицата ще започне широк обществен и политически дебат по данъчната политика.

„Ще започнем разговори с управляващите и обществото, защото е време за по-справедлива данъчна система“, посочи Стойнев.

Депутатът от БСП изрази притеснение от липсата на диалог между работодателите и синдикатите, след като Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да заседава заради бойкота на работодателските организации.