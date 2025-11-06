БСП: Нормално е да се вдигнат осигуровките

Предстоящото увеличаване на пенсиите налага увеличение на осигуровките с 2%, заяви депутатът от БСПДрагомир Стойнев пред журналисти в парламента.
Той уточни, че след приемането на бюджета левицата ще започне широк обществен и политически дебат по данъчната политика.
Депутатът от БСП изрази притеснение от липсата на диалог между работодателите и синдикатите, след като Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да заседава заради бойкота на работодателските организации.
