      четвъртък, 06.11.25
          БСП: Нормално е да се вдигнат осигуровките

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Предстоящото увеличаване на пенсиите налага увеличение на осигуровките с 2%, заяви депутатът от БСП Драгомир Стойнев пред журналисти в парламента.

          „Предстои увеличаване на пенсии, нормално е с 2% да се вдигнат осигуровките“, каза Стойнев и подчерта, че БСП ще настоява за премахване на плоския данък и връщане към прогресивното данъчно облагане.

          Той уточни, че след приемането на бюджета левицата ще започне широк обществен и политически дебат по данъчната политика.

          „Ще започнем разговори с управляващите и обществото, защото е време за по-справедлива данъчна система“, посочи Стойнев.

          Депутатът от БСП изрази притеснение от липсата на диалог между работодателите и синдикатите, след като Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да заседава заради бойкота на работодателските организации.

          „Работодателите трябва да се върнат на масата, защото това е най-важният закон в държавата – бюджетът. Преди години, когато намалявахме осигуровките, синдикатите протестираха, но винаги е имало диалог“, припомни Стойнев.

