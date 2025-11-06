НА ЖИВО
          Цървена звезда се справи с Лил в късна драма с дузпа

          Двата отбора изиграха хубав двубой с доста положения пред двете врати, особено през втората част на срещата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Цървена звезда постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа след 1:0 в домакинството си на Лил в мач от четвъртия кръг. Единственото попадение падна в края на двубоя, когато Марко Арнаутович (85’) реализира дузпа. Двата отбора изиграха хубав двубой с доста положения пред двете врати, особено през втората част на срещата.

          Най-доброто положение през първото полувреме бе за Лил, когато Марис Брохолм успя да се справи по отличен начин с няколко противници и стреля опасно от границата на наказателното поле, но кълбото премина покрай лявата греда. В началото на второто полувреме двата отбора си размениха по няколко опасни ситуации, но до гол така и не се стигна. В самия край на мача се стигна до дузпа в полза на “звездашите”, превърната в гол от Марко Арнаутович. Гостите от Франция все пак бяха близо до изравняването в добавеното време, когато Люб Бауди разтресе напречната греда.

          Това е първа победа за Цървена звезда в Лига Европа и сърбите вече имат 4 точки в турнира. Лил пък има две победи и две поражения до момента и е 17-и в класирането.

