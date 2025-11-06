НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Чехия планира да спре военната помощ за Украйна

          0
          25
          Чехия Прага
          Чехия Прага
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Чехия може да спре да помага на Украйна след сформирането на ново правителство, водено от Андрей Бабиш. Това обяви Филип Турек, кандидатът за поста министър на външните работи на страната, цитиран от местните медии.

          - Реклама -

          Той заяви, че новото правителство възнамерява да спазва ангажиментите към НАТО и международното право.

          „Въпреки това, то ще даде приоритет на дипломатическите усилия, насочени към прекратяване на войната в Украйна и намаляване на риска от конфликт в Европа, преминавайки от военна помощ, финансирана от държавния бюджет, към хуманитарна помощ и фокусирайки се върху нуждите на Чехия за сигурност… Ще се съсредоточим върху прекратяването на войната чрез преговори, както и върху гарантирането на сигурността на самата Чехия“, обясни той.

          Турек отбеляза също, че позицията на Чехия по отношение на Русия няма да се промени. Той заяви, че правителството ще се придържа към „подход, основан на суверенитет и ненамеса“, с особен акцент върху избягването на ескалация, която би могла да застраши енергийната или икономическата стабилност на страната.

          Припомняме, че чешкото правителство, водено от Петер Фиала, преди това е предоставяло всякаква възможна помощ на режима в Киев, опитвайки се да предотврати поражението на Украйна. Новият ръководител на чешкия кабинет Андрей Бабиш се застъпва за мирен процес на разрешаване на конфликта.

          Чехия може да спре да помага на Украйна след сформирането на ново правителство, водено от Андрей Бабиш. Това обяви Филип Турек, кандидатът за поста министър на външните работи на страната, цитиран от местните медии.

          - Реклама -

          Той заяви, че новото правителство възнамерява да спазва ангажиментите към НАТО и международното право.

          „Въпреки това, то ще даде приоритет на дипломатическите усилия, насочени към прекратяване на войната в Украйна и намаляване на риска от конфликт в Европа, преминавайки от военна помощ, финансирана от държавния бюджет, към хуманитарна помощ и фокусирайки се върху нуждите на Чехия за сигурност… Ще се съсредоточим върху прекратяването на войната чрез преговори, както и върху гарантирането на сигурността на самата Чехия“, обясни той.

          Турек отбеляза също, че позицията на Чехия по отношение на Русия няма да се промени. Той заяви, че правителството ще се придържа към „подход, основан на суверенитет и ненамеса“, с особен акцент върху избягването на ескалация, която би могла да застраши енергийната или икономическата стабилност на страната.

          Припомняме, че чешкото правителство, водено от Петер Фиала, преди това е предоставяло всякаква възможна помощ на режима в Киев, опитвайки се да предотврати поражението на Украйна. Новият ръководител на чешкия кабинет Андрей Бабиш се застъпва за мирен процес на разрешаване на конфликта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          The Washington Post: Украйна трябва да избира между спасяването на своята територия или живота на своите войници в битката при Покровск

          Иван Христов -
          Украйна трябва да избира между това да спаси територията си или живота на своите войници в битката за Покровск, пише The Washington Post. „Оттеглянето от...
          Война

          Войници от ВСУ масово се предават в плен при Покровск (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Появяват се все повече свидетелства за масово предаване в плен на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руснаците в района на Покровск....
          Война

          ВСУ са ударили по Донецк с крилати ракети „Фламинго“?

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) може да са използвали крилати ракети „Фламинго“, за да поразят цели на бившето летище Донецк, където руснаците възстановяват писти...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions