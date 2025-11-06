Чехия може да спре да помага на Украйна след сформирането на ново правителство, водено от Андрей Бабиш. Това обяви Филип Турек, кандидатът за поста министър на външните работи на страната, цитиран от местните медии.

Той заяви, че новото правителство възнамерява да спазва ангажиментите към НАТО и международното право.

„Въпреки това, то ще даде приоритет на дипломатическите усилия, насочени към прекратяване на войната в Украйна и намаляване на риска от конфликт в Европа, преминавайки от военна помощ, финансирана от държавния бюджет, към хуманитарна помощ и фокусирайки се върху нуждите на Чехия за сигурност… Ще се съсредоточим върху прекратяването на войната чрез преговори, както и върху гарантирането на сигурността на самата Чехия“, обясни той.

Турек отбеляза също, че позицията на Чехия по отношение на Русия няма да се промени. Той заяви, че правителството ще се придържа към „подход, основан на суверенитет и ненамеса“, с особен акцент върху избягването на ескалация, която би могла да застраши енергийната или икономическата стабилност на страната.

Припомняме, че чешкото правителство, водено от Петер Фиала, преди това е предоставяло всякаква възможна помощ на режима в Киев, опитвайки се да предотврати поражението на Украйна. Новият ръководител на чешкия кабинет Андрей Бабиш се застъпва за мирен процес на разрешаване на конфликта.